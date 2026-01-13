HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tin vui: Vietnam Airlines thăng hạng trong Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất

Như Ngọc

(NLĐO)- Vietnam Airlines thăng hạng trong Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới, đứng thứ 19 toàn cầu theo AirlineRatings.

Vietnam Airlines trở thành đại diện Việt Nam duy nhất được AirlineRatings xếp vào Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới năm 2026, đứng thứ 19 toàn cầu và tăng 3 bậc so với năm 2025.

Tin vui: Vietnam Airlines thăng hạng trong Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất - Ảnh 1.

Vietnam Airlines trở thành đại diện Việt Nam duy nhất được AirlineRatings xếp vào Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới năm 2026, đứng thứ 19 toàn cầu và tăng 3 bậc so với năm 2025

Bảng xếp hạng được xây dựng trên cơ sở theo dõi và đánh giá 320 hãng hàng không, phản ánh mức độ đáp ứng các chuẩn mực an toàn ở quy mô quốc tế, thể hiện sự cải thiện bền bỉ qua các năm của Hãng hàng không Quốc gia.

AirlineRatings là tổ chức uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đánh giá an toàn và chất lượng hàng không, được các hãng và cơ quan quản lý trên toàn cầu tham chiếu. Trong Top 25 năm 2026, Vietnam Airlines sánh vai cùng nhiều hãng hàng không hàng đầu thế giới như Emirates, Etihad, Singapore Airlines, All Nippon Airways…

Phần lớn các tiêu chí đánh giá khắt khe của AirlineRatings được duy trì nhất quán qua nhiều năm, bao gồm tỉ lệ sự cố trên tổng số lượng chuyến bay, độ tuổi đội bay, các sự cố nghiêm trọng, công tác huấn luyện phi công và các cuộc đánh giá an toàn. Năm nay, AirlineRatings chú trọng hơn vào công tác phòng ngừa nhiễu động do đây vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra thương tích trên chuyến bay.

Vietnam Airlines hiện đang sử dụng các phần mềm hiển thị, dự báo và đánh giá thời tiết tân tiến để đánh giá, đồng thời nhiều yếu tố khí tượng kết hợp với đặc thù địa hình, từ đó đưa ra phương án khai thác cũng như cảnh báo sớm tới tới phi công nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng của nhiễu động trong khi bay đối với an toàn hành khách.

Tin vui: Vietnam Airlines thăng hạng trong Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất - Ảnh 2.

Phần lớn các tiêu chí đánh giá khắt khe của AirlineRatings được duy trì nhất quán qua nhiều năm, bao gồm tỉ lệ sự cố trên tổng số lượng chuyến bay, độ tuổi đội bay, các sự cố nghiêm trọng, công tác huấn luyện phi công và các cuộc đánh giá an toàn

Bà Sharon Petersen, Tổng giám đốc AirlineRatings, cho biết: "Vietnam Airlines tiếp tục cải thiện thứ hạng với xếp hạng 19 trong danh sách các hãng hàng không an toàn nhất thế giới năm 2026 của chúng tôi. Điều này phản ánh những tiến bộ rõ rệt và liên tục trên nhiều phương diện như chất lượng đội bay, hệ thống an toàn, kết quả đánh giá của ngành, tỉ lệ sự cố ở mức rất thấp và tính ổn định trong khai thác, thay vì chỉ đến từ một yếu tố đơn lẻ. Bên cạnh đó, công tác giám sát an toàn hàng không của Việt Nam cũng không ngừng được củng cố, thể hiện qua các đợt đánh giá của ICAO, mang lại lợi ích không chỉ cho các hãng hàng không Việt Nam mà còn cho các hãng hàng không thực hiện các chuyến bay đến và đi từ Việt Nam."

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Xây dựng và phát triển Văn hóa an toàn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc họp đánh giá rủi ro, đồng thời đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực và hoàn thiện quy trình vận hành theo chuẩn quốc tế. Việc Vietnam Airlines duy trì vị trí trong Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới năm 2026 chứng tỏ năng lực vươn tầm quốc tế của hàng không Việt Nam. Với nền tảng an toàn, chất lượng và quản trị chuẩn toàn cầu, Vietnam Airlines không ngừng kết nối Việt Nam với thế giới, khẳng định hình ảnh đất nước an toàn, tin cậy và hội nhập."

Vietnam Airlines là đơn vị hàng không đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ an toàn khai thác IOSA của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) và liên tục duy trì chứng chỉ này từ năm 2006. Hệ thống quản lý an toàn (SMS) được hãng xây dựng từ năm 2007 đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của quốc tế và được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn làm điểm mẫu để các đơn vị hàng không nội địa khác xây dựng, hoàn thiện tài liệu an toàn. Năm 2023, IATA lựa chọn Vietnam Airlines đăng cai Hội nghị An toàn và Khai thác thế giới, cho thấy tầm ảnh hưởng, vị thế của Hãng hàng không Quốc gia cũng như ngành hàng không Việt Nam đối với thị trường hàng không toàn cầu.

Tin vui: Vietnam Airlines thăng hạng trong Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất - Ảnh 3.

Tại Vietnam Airlines, an toàn được cam kết như là một giá trị cốt lõi, lâu dài và là ưu tiên số 1 của doanh nghiệp

Vietnam Airlines - Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam là lực lượng chủ lực trong vận tải hàng không tại khu vực Đông Nam Á, hiện đang khai tháchiện đang khai thác 107 đường bay tới 22 điểm nội địa và 37 điểm đến quốc tế tại 21 quốc gia.

Vietnam Airlines khẳng định vị thế của Hãng trên bản đồ hàng không thế giới khi trở thành hãng hàng không Đông Nam Á đầu tiên gia nhập Liên minh SkyTeam vào năm 2010. Vietnam Airlines tự hào sở hữu đội bay hiện đại hàng đầu châu Á có khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội trong đó có Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350, Airbus A321 và Airbus A320neo.

Với đội máy bay hiện đại, cùng cam kết không ngừng đổi mới và phát triển, Vietnam Airlines đã chứng tỏ là hãng hàng không dẫn đầu khu vực nhận nhiều giải thưởng danh giá thế giới như: Top 25 Hãng hàng không an toàn nhất thế giới 2025, Top 20 Hãng hàng không tốt nhất thế giới 2025 (Airline Ratings), Hãng hàng không quốc tế 5 sao năm 2023-2024 (APEX) và Hãng hàng không 4 sao nhiều năm liên tiếp (Skytrax).

AirlineRatings.com là trang web uy tín hàng đầu thế giới về đánh giá an toàn và sản phẩm hàng không, được hàng triệu hành khách tin dùng để lựa chọn hãng bay dựa trên các thang điểm minh bạch và khắt khe. Hãng cũng cung cấp thông tin về du lịch hàng không, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến lĩnh vực này. Các báo cáo và nghiên cứu, công bố của hãng có sức nặng ngang Skytrax - một tổ chức chuyên trao giải thưởng, đánh giá được ví như Oscar của ngành hàng không.


