Ngày 31-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Tống Minh Hòa (32 tuổi, ngụ xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024, ông Hòa giữ chức phó phòng giao dịch chi nhánh của 1 ngân hàng đặt tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Tháng 5-2024, ông Hòa bắt đầu tìm hiểu và tham gia đầu tư tài chính trên mạng. Ban đầu, ông Hòa đầu tư với số tiền ít và có lời nhưng sau đó tiếp tục đầu tư lớn hơn và thua lỗ.

Thời gian này, ông Hòa quen biết với chị D. (35 tuổi, ngụ phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).

Để có tiền đầu tư tài chính trên mạng, ông Hòa đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn cho khách để vay tiền của chị D.

Biết ông Hòa đang là phó phòng giao dịch chi nhánh của 1 ngân hàng nên chị D. đã tin tưởng, cho vay nhiều lần với tổng số tiền 4,8 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền này, ông Hòa đã dùng để trả nợ, đầu tư tài chính qua mạng và bị thua lỗ hết.

Khi mất khả năng trả nợ, ông Hòa đã tự ý nghỉ việc rồi bỏ trốn.