Pháp luật

Truy nã đặc biệt nhân viên ngân hàng lừa đảo 22 tỉ đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Với chiêu “đáo hạn ngân hàng”, Lê Ngọc Trung chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng rồi bỏ trốn, hiện bị Công an tỉnh Lâm Đồng phát lệnh truy nã đặc biệt

Ngày 11-9, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã đặc biệt Lê Ngọc Trung (SN 1996, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng, Lê Ngọc Trung nói với nhiều người rằng có khách hàng cần tiền gấp để trả khoản vay đến hạn và sẽ làm thủ tục vay lại ngay sau đó (đáo hạn).

Trung khẳng định chính mình phụ trách hồ sơ nên việc hoàn trả chắc chắn sẽ diễn ra.

Truy nã đặc biệt nhân viên ngân hàng lừa đảo 22 tỉ đồng- Ảnh 1.

Quyết định truy nã Lê Ngọc Trung

Tin tưởng Trung, 5 bị hại đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do Trung đứng tên hoặc nhờ người khác nhận hộ, với tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Trung không thực hiện như cam kết mà dùng số tiền này để trả các khoản nợ cá nhân đã vay trước đó.

Khi không còn khả năng chi trả cho các bị hại, Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Lâm Đồng phát lệnh truy nã đặc biệt Lê Ngọc Trung.

Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi phát hiện hoặc bắt giữ được Lê Ngọc Trung đều có quyền áp giải ngay đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất.

truy nã công an Lâm Đồng đáo hạn Mũi Né
