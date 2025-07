Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, chiều 22-3, Trần Đức Lương (SN 2006, trú tại TP Hải Phòng) đã nhắn tin qua Facebook Messenger hẹn nhóm "Sao lại thế nhỉ" tập trung mang theo hung khí để tìm các nhóm thanh niên khác gây sự đánh nhau.

5 bị can Cù Văn M., Nguyễn Anh T., Nguyễn Huy Ph., Nguyễn Quốc H., Phạm Văn T. bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23-3, nhóm của Trần Đức Lương, gồm khoảng gần 40 "yêng hùng" tập trung tại khu công nghiệp VSIP Hải Phòng sau đó di chuyển đến ngã 5 Kiến An (cũ) để tìm các nhóm thanh niên khác gây sự, đánh nhau.

Đồng thời, một nhóm khác gồm khoảng 20 đối tượng do Lương Đức Trung N. (SN 2008, trú tại Hải Phòng) cầm đầu cũng tập trung tại gần nhà văn hóa huyện Kiến Thụy (cũ), di chuyển trên các tuyến đường đến ngã 5 Kiến An (cũ) để tìm các nhóm thanh niên khác gây sự, đánh nhau.

Khoảng hơn 1 giờ cùng ngày, khi hai nhóm gặp nhau đã xảy ra xô xát, cầm hung khí đuổi đánh nhau. Vụ hỗn chiến giữ 2 nhóm "yêng hùng" này tiếp tục xảy ra tại đường Trần Nhân Tông và khu vực trước cửa nhà số 3 đường Đẩu Vũ, Kiến An, TP Hải Phòng (cũ) gây mất tình hình an ninh trật tự.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã triệu tập nhiều đối tượng, ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.

Qua mở rộng điều tra, ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thêm 5 đối tượng gồm: Cù Văn M., Nguyễn Anh T., Nguyễn Huy Ph. (SN 2008, cùng trú tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng); Nguyễn Quốc H. (SN 2009, trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng); Phạm Văn T. (SN 2009, trú tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.