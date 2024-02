Khởi tố 2 đối tượng dựng chuyện động trời để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 2-2, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố 2 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Lê Thị Huyền (SN 1995, HKTT khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa; nơi ở hiện tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Tô Văn Tuyên (SN 1994, HKTT: thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; nơi ở hiện tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Đối tượng Lê Thị Huyền tại cơ quan công an. Ảnh: Trần Khôi

Trước đó, ngày 23-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Quyết định tạm giữ đối với Lê Thị Huyền và Tô Văn Tuyên để điều tra, xử lý hành vi đưa thông tin gian dối, không đúng sự thành về việc L.T.P.A (18 tuổi, ngụ tại xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa) bị khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị vì có quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi và nếu không “chạy án” thì sẽ thua kiện.

Đối tượng Tô Văn Tuyên làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Trần Khôi

Mặc dù P.A khẳng định với gia đình không có chuyện đó xảy ra, nhưng do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, lo lắng thông tin này cũng sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập hiện tại và tương lai sau này.

Lợi dụng tâm lý hoảng sợ, bất an của gia đình P.A, đối tượng Lê Thị Huyền và Tô Văn Tuyên đã đề nghị mẹ ruột của P.A “chạy tiền” để lo vụ việc. Tin lời, mẹ của P.A thực hiện theo yêu cầu, sau nhiều lần chuyển thì số tiền đã trên 800 triệu đồng.

Đến lúc này, gia đình P.A nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã làm đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua quá trình kiên trì xác minh, đấu tranh, đến nay, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để chứng minh hành vi phạm tội của 2 đối tượng trên.