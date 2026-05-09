Khởi tố 2 giám đốc trong vụ sản xuất hơn 220.000 gói cà phê hòa tan giả

Ngày 9-5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm," xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai (địa chỉ tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đồng thời ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm Vũ Thị Hương (SN 1974, Giám đốc điều hành), Trương Viết Dũng (SN 1975, Giám đốc phụ trách nhà máy); Trần Hữu Thế (SN 1986. Phó Giám đốc nhà máy) và Nguyễn Hữu Khải (SN 2002, Tổ trưởng tổ sản xuất), cùng với tội danh nêu trên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Cổ phần Detech Konnai có dấu hiệu sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm (mặt hàng cà phê).

Căn cứ kết quả xác minh nguồn tin về tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, đấu tranh làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần Detech Konnai.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã tổ chức sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm cà phê hòa tan giả mạo thương hiệu "Rock-Cafe Muối-Vietnamese Salted Instant Coffee".

Khám xét khẩn cấp nhà máy, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 12.566 hộp cà phê thành phẩm (chứa gần 200.000 gói nhỏ) và 25.250 gói chưa đóng hộp. Các sản phẩm này mang nhãn hiệu "Cafe Muối Rock", "Cafe dừa Chill", "Cafe nhân sâm LIFE", "Cafe sữa Boost"... cùng nhiều máy móc và nguyên liệu phục vụ dây chuyền sản xuất giả.