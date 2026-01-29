Lâm Đồng: Phát hiện 7 tấn cà phê trộn đậu nành, hương liệu

Ngày 29-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ sản xuất cà phê không đảm bảo chất lượng.



Số lượng cà phê không đảm bảo chất lượng được Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện trên xe tải.

Trước đó, ngày 27-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) kiểm tra xe tải do Trương Thành Tín (27 tuổi, ngụ phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Cơ quan chức năng phát hiện thùng xe chứa hơn 1.000 gói cà phê thành phẩm, tổng khối lượng 528 kg. Tài xế Tín không xuất trình được hóa đơn, các giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm.

Công an xác định số hàng hóa có liên quan đến Công ty TNHH Sản xuất, thương mại W.C. (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) do ông L.V.K. làm người đại diện theo pháp luật.

Tại trụ sở công ty, cơ quan chức năng phát hiện thêm gần 8.000 gói cà phê thành phẩm các loại với tổng trọng lượng hơn 4,1 tấn; 3 tấn nguyên liệu cùng nhiều máy móc, trang thiết bị dùng để sản xuất các gói cà phê như trên.

Ông K. thừa nhận số sản phẩm, nguyên liệu với tổng cộng hơn 7 tấn nêu trên do doanh nghiệp chỉ đạo nhân viên trộn hạt đậu nành với cà phê, hương liệu để sản xuất cà phê thành phẩm, bán ra thị trường với giá rẻ.