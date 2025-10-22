HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố 2 người đàn ông nhiều lần truy đuổi, chặn xe CSGT

Hoàng Thanh

(NLĐO) - VKSND khu vực 13, tỉnh Gia Lai, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 người đàn ông truy đuổi, chặn xe CSGT.

Ngày 20-10, VKSND tỉnh Gia Lai thông tin đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lương Ngọc Thạch (SN 1973) và Lê Hữu Quang (SN 1982, cùng trú tại xã Ia Hrú), về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt giữ Thạch và Quang để điều tra về hành vi trên.

Khởi tố 2 người đàn ông chặn xe CSGT tại gia Lai - Ảnh 1.

Công an đọc quyết định khởi tố đối với Lương Ngọc Thạch và Lê Hữu Quang - Ảnh: vksgialai.gov.vn

Theo bản tin của VKSND tỉnh Gia Lai, kết quả điều tra cho thấy chiều 15-10, thượng úy Nguyễn Sỹ Khánh (Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai) đi tuần tra, kiểm soát giao thông theo kế hoạch.

Trong quá trình ông Khánh làm nhiệm vụ, Thạch và Quang đã điều khiển xe bán tải nhiều lần truy đuổi, ép chặn xe CSGT, chửi bới, quay video phát tán trên mạng xã hội.

Thậm chí, Thạch và Quang còn tự ý mở cửa rồi rút chìa khóa xe công vụ, gây cản trở hoạt động thi hành công vụ, làm ùn tắc giao thông tại khu vực ngã tư Ngô Mây – Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai.

Về nguyên nhân hành động truy đuổi, ép chặn xe công vụ, chửi bới, quay video phát tán trên mạng xã hội của Thạch và Quang không được VKSND đề cập tới trong thông tin phát đi.

TP HCM: Tạm giữ người đàn ông say xỉn, chống người thi hành công vụ

TP HCM: Tạm giữ người đàn ông say xỉn, chống người thi hành công vụ

(NLĐO) - Khi bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính, Huỳnh Minh Nhật tỏ ra không hợp tác.

CLIP: Bắt khẩn cấp tài xế xe ben chống người thi hành công vụ ở Quảng Nam

(NLĐO) – Người đàn ông điều khiển xe ben không có bằng lái, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT ở tỉnh Quảng Nam, đã bị bắt khẩn cấp.

Vụ CSGT bị đấm vào mặt khi đo nồng độ cồn: Làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ

(NLĐO) - Hiện cơ quan điều tra, Công an TP Thuận An đang củng cố hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì sẽ khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ

