Công an TP HCM khởi tố người đàn ông chống người thi hành công vụ

Ngày 30-9, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Thành Trí (58 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP HCM) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Ông Trí đã có hành vi chống đối tổ kiểm tra nồng độ cồn và làm một thanh niên xung phong bị thương ở chân.

Ông Trí bị Công an TP HCM khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ

Trước đó, tối 10-9, Tổ công tác Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP HCM) làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Song Hành - Lê Quang Đạo (xã Bà Điểm, TP HCM).

Lực lượng công vụ phát hiện ông Trí điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm. Khi ra hiệu dừng xe để kiểm tra, ông không chấp hành mà có hành vi chống đối, dùng đoạn dây thép gắn ổ khóa mang trên xe để uy hiếp lực lượng chức năng.

Cùng thời điểm này, anh N.H.T.G. (38 tuổi) là thanh niên xung phong đi ngang qua đã dừng lại hỗ trợ CSGT dựng phương tiện lên.

Hành vi của ông Trí bị người đi đường quay lại

Tuy nhiên, ông Trí đã xô đẩy khiến anh G ngã xuống đường, bị chấn thương ở chân và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn.

Ngay sau đó, Công an xã Bà Điểm phối hợp tổ công tác CSGT đã khống chế, đưa ông Trí về trụ sở làm việc. Khi được đưa về trụ sở, ông Trí trong tình trạng say xỉn, thiếu tỉnh táo.

Lực lượng công an đã lập hồ sơ ban đầu, thu thập dữ liệu từ camera và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP HCM đã khởi tố ông Trí về tội "Chống người thi hành công vụ".