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Pháp luật

Khởi tố 24 vụ án, 194 bị can trong đại án lừa đảo kỳ nghỉ du lịch trị giá 680 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Liên quan đến vụ án mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, Công an đã khởi tố 24 vụ án, 194 bị can, tạm giữ tổng giá trị tài sản hơn 680 tỉ đồng.

Tại hội nghị thông tin báo chí ngày 19-6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang mở rộng điều tra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 181 tỉ đồng của 493 bị hại.

Khởi tố 24 vụ án, 194 bị can trong đại án lừa đảo kỳ nghỉ du lịch - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai bị can. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 5-2025 đến nay, Công an TP Hà Nội liên tục tiếp nhận đơn tố giác của người dân phản ánh việc bị lừa đảo thông qua các hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" do nhiều doanh nghiệp phát hành.

Trong quá trình điều tra xác định từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty để tổ chức hoạt động bán, môi giới cho thuê và chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Các doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình khép kín, phân công vai trò cụ thể từ quản lý, thu thập dữ liệu khách hàng, gọi điện tư vấn đến trực tiếp ký kết hợp đồng.

Để tiếp cận khách hàng, các đối tượng sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc mua từ nhiều nguồn khác nhau, đồng thời trả hoa hồng từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh nhằm thúc đẩy việc lôi kéo khách hàng tham gia.

Theo cơ quan công an, nhóm này chủ yếu nhắm vào người cao tuổi, lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng để mời tham dự hội nghị, hội thảo và nhận voucher du lịch miễn phí. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" có giá từ 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, thời hạn sử dụng từ 5 đến 40 năm.

Các nhân viên tư vấn liên tục đưa ra những chương trình ưu đãi hấp dẫn, giảm giá sâu nếu khách hàng ký hợp đồng và đặt cọc ngay tại sự kiện. Cùng với đó, khách được cam kết bằng lời nói rằng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để thu lợi nhuận cao khi không còn nhu cầu sử dụng.

Tin vào những lời giới thiệu này, nhiều người đã ký hợp đồng và nộp tiền mà không đọc kỹ các điều khoản pháp lý.

Không chỉ bán kỳ nghỉ, các đối tượng còn tiếp tục tiếp cận những khách hàng đã mua hợp đồng trước đó, hứa hẹn sẽ môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần giá trị hợp đồng.

Để thực hiện việc chuyển nhượng, khách hàng bị yêu cầu nộp thêm nhiều khoản tiền như phí đặt cọc bảo đảm, phí nâng cấp dịch vụ hoặc các loại phí phát sinh khác. Dù nhân viên cam kết việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất trong khoảng hơn một tháng, nhưng trong hợp đồng môi giới lại quy định thời hạn thực hiện lên tới 10 năm.

Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết hoặc đòi lại tiền, các công ty liên tục trì hoãn, né tránh trách nhiệm bằng nhiều lý do khác nhau.

Đáng chú ý, để đối phó với các khiếu nại và tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, những người cầm đầu thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc thành lập công ty mới để tiếp tục hoạt động.

Theo Công an TP Hà Nội, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân của các đối tượng.

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 12-6 đến ngày 18-6, Công an Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, 194 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về 2 tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Tính đến ngày 18-6, Cơ quan điều tra đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong các vụ án, vụ việc liên quan đến 27 công ty; thu giữ hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền; tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án với tổng giá trị khoảng hơn 680 tỉ đồng.

Trong đó có hơn 17 tỉ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 61 tỉ đồng trong tài khoản, 11 ô tô các loại trị giá khoảng 14,3 tỉ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỉ đồng, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỉ đồng; tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỉ đồng, gồm khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình...

Bước đầu Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng khoảng hơn 2.700 tỉ đồng.

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