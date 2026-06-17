Khởi tố gần 190 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch

Ngày 17-6, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Công an TP khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan các hành vi lừa đảo trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.



Gần 190 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch

Trong quá trình điều tra bước đầu xác định các bị can đã chiếm đoạt của 493 bị hại số tiền hơn 181,4 tỉ đồng thông qua việc bán kỳ nghỉ và nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Cơ quan công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỉ đồng tiền mặt; phong tỏa gần 59,8 tỉ đồng trong các tài khoản ngân hàng; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 12 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, các bị can sử dụng hai thủ đoạn chính để chiếm đoạt tài sản của người dân. Thủ đoạn thứ nhất là bán sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch". Các đối tượng thành lập nhiều công ty, lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng của người dân để gọi điện mời tham dự hội nghị, hội thảo và hứa tặng voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp.

Khách hàng được giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá từ vài trăm triệu đến gần 1 tỉ đồng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết có thể chuyển nhượng để sinh lời khi không còn nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, những cam kết này chỉ được tư vấn bằng miệng, không được ghi nhận trong hợp đồng hoặc các văn bản pháp lý.

Để tạo sức ép tâm lý, nhân viên tư vấn thường thúc giục khách hàng ký hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện mà không có đủ thời gian nghiên cứu nội dung giao dịch. Thực tế, cơ quan điều tra xác định không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng như cam kết. Khi khách có nhu cầu sang nhượng, các công ty liên tục trì hoãn hoặc đưa ra nhiều lý do để từ chối thực hiện.

Các bị can đã chiếm đoạt của 493 bị hại số tiền hơn 181,4 tỉ đồng thông qua việc bán kỳ nghỉ

Thủ đoạn thứ hai là môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền. Các đối tượng từng làm việc trong lĩnh vực bán kỳ nghỉ hoặc mua lại dữ liệu khách hàng đã thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.

Nhóm này chủ động liên hệ với những khách hàng đang có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng, sử dụng tên giả, sim điện thoại không chính chủ và đưa ra thông tin sai sự thật về việc có đối tác sẵn sàng nhận chuyển nhượng với giá rất cao.

Để tạo lòng tin, các đối tượng hứa hẹn mức lợi nhuận gấp nhiều lần giá trị hợp đồng ban đầu. Có trường hợp hợp đồng trị giá khoảng 200 triệu đồng nhưng được cam kết sẽ bán lại với giá từ 1 tỉ đồng đến hàng chục tỉ đồng.

Sau đó, khách hàng được yêu cầu nộp nhiều khoản tiền như phí đặt cọc, phí bảo đảm giao dịch, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới với lý do đây là điều kiện bắt buộc để thực hiện việc chuyển nhượng.

Theo điều tra, nhân viên kinh doanh thường cam kết thời gian hoàn tất giao dịch chỉ từ 1 đến 1,5 tháng, trong khi hợp đồng môi giới lại quy định thời hạn thực hiện lên tới 10 năm. Điều này khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu hoàn tiền.

Để đối phó với cơ quan chức năng và tránh sự phản ứng của khách hàng cũ, các đối tượng liên tục thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập công ty mới để tiếp tục hoạt động. Các thành viên trong đường dây được phân công vai trò cụ thể, từ tìm kiếm khách hàng, gọi điện mời chào, trực tiếp tư vấn đến nhận tiền và điều hành hoạt động.

Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Toàn bộ số tiền thu được được sử dụng để chi trả lương, hoa hồng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời tập trung truy thu, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.