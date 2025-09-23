Khởi tố 3 bảo vệ đánh hội đồng người đi xe máy chở bệnh nhân trước sảnh bệnh viện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố 3 bảo vệ đánh hội đồng người đi xe máy chở bệnh nhân trước sảnh bệnh viện

Như Quỳnh

(NLĐO) - Nhóm bảo vệ đánh hội đồng người đi xe máy chở bệnh nhân trước sảnh bệnh viện gây xôn xao dư luận đã bị khởi tố.

Liên quan đến vụ việc một nhóm bảo vệ hành hung người chạy xe ôm ngay trước sảnh Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai gây xôn xao dư luận, ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Khởi tố 3 bảo vệ đánh hội đồng người đi xe máy chở bệnh nhân trước sảnh bệnh viện - Ảnh 1.

Nhóm bảo vệ đánh người trước cổng bện viện tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Khanh (SN 1968, trú tại phường Âu Lâu), Ngô Văn Oánh (SN 1960, trú tại phường Văn Phú), Hà Ngọc Vang (SN 1962, trú tại phường Yên Bái). Thời điểm xảy ra sự việc, cả 3 người đều đang làm việc tại Công ty CP Dịch vụ Đông Á JIPI - Chi nhánh Lào Cai.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19-9, tại khu vực sảnh chính Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 Lào Cai, anh H.M.D. (hành nghề xe ôm) đang đón chở bệnh nhân đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm bảo vệ.

Ba người Khanh, Oánh, Vang sau đó dùng gậy cao su đánh anh D., gây cản trở giao thông, làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Nhóm bảo vệ đánh người trước sảnh bệnh viên gây xôn xao dư luận. Nguồn: MXH

Sự việc được một số người dân chứng kiến quay clip vụ việc, đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc trước hành vi đánh người của các bảo vệ.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Bảo vệ đánh cụ ông dã man ở chung cư Saigon Metro Park khai gì?

Bảo vệ đánh cụ ông dã man ở chung cư Saigon Metro Park khai gì?

(NLĐO) – Bước đầu bảo vệ đánh người ở chung cư Saigon Metro Park (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM) khai đánh cụ ông 68 tuổi nhập viện do quá nóng nảy.

Bảo vệ đánh học sinh tại Lotte Mart được giảm án

(NLĐ)- Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKSND TPHCM cho rằng trong vụ án bảo vệ Lotte Mart (Q.11, TPHCM) đánh học sinh bị hại có một phần lỗi nên đề nghị giảm án. Theo đó, HĐXX đã nhất trí với quan điểm này.

Nhóm bảo vệ đánh chết con nghiện vẫn kêu oan

“Học viên cai nghiện dùng hung khí tấn công bảo vệ nhưng thay vì xử lý theo quy định của pháp luật, các bị cáo lại đánh chết người. Điều này trái pháp luật, trái với tính nhân văn của con người”.

đánh hội đồng bệnh viện đa khoa Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án gây rối trật tự gây rối trật tự công cộng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo