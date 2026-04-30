Khởi tố 3 người đàn ông mua bán heo dịch

Ngày 30-4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Nguyễn Khắc Nguyên (SN 1966; ngụ xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) Nguyễn Văn Chiến (SN 1984) và Lê Văn Trung (SN 1982; cùng ngụ xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) - là những người đã thông đồng, mua bán heo dịch tả Châu Phi - về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

3 người đàn ông mua bán heo dịch bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Lộc kiểm tra cơ sở giết mổ tại thôn 3 (xã Hoằng Lộc) do Nguyễn Văn Chiến làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại lò mổ có 3 con heo đã được giết mổ, sơ chế với tổng trọng lượng là 384 kg và 8 con heo đang nhốt trong chuồng có dấu hiệu bị dịch bệnh, chuẩn bị làm thịt bán ra thị trường có trọng lượng 452 kg.

Mở rộng điều tra, công an xác định số heo trên do hộ gia đình ông Nguyên nuôi, khi phát hiện bị dịch bệnh đã bán giá rẻ cho Trung. Sau đó Trung bán lại cho Chiến để giết mổ bán ra thị trường. Kết quả giám định toàn bộ số heo trên dương tính với dịch tả heo châu phi.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.