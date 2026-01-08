HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hơn 120 tấn thịt bệnh dịch tả heo châu Phi tuồn vào Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long chế biến

Tr.Đức

( NLĐO)- Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can liên quan vụ tuồn hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh vào Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện, xử lý một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm, khi hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) để chế biến thành thịt hộp tiêu thụ ra thị trường, trong đó khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành phẩm.

Hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị tuồn vào Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP Hải Phòng

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp.

Trước đó nhiều tháng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh được tuồn vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt heo đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo bất kỳ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm nào. Đáng chú ý, khoảng 2 tấn trong số này đã được chế biến thành thịt hộp, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị đưa ra thị trường.

Ngay sau khi phát hiện kho chứa này, Công an TP Hải Phòng đã tổ chức lấy mẫu thịt mang đi giám định tại các cơ quan chuyên ngành. Sau khi có kết quả giám định, lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số thịt heo nhiễm bệnh nêu trên.

Hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị tuồn vào Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long - Ảnh 2.

Tại cơ quan công an, bị can Nguyễn Thị Lan (trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên), một trong những người tham gia đường dây, khai nhận đã tham gia thu gom, mua heo mắc dịch bệnh trong khoảng nửa năm qua để bán cho các đầu mối thu mua. Theo lời khai, các đối tượng thu gom chủ yếu lợi dụng việc người chăn nuôi muốn "bán tháo" heo bệnh để vớt vát chi phí, sau đó hợp thức hóa, vận chuyển đi tiêu thụ.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Tin liên quan

Giết mổ 2 con heo bị dịch tả châu Phi đem bán, người phụ nữ bị khởi tố

Giết mổ 2 con heo bị dịch tả châu Phi đem bán, người phụ nữ bị khởi tố

(NLĐO) - Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Mai thừa nhận số heo này bị dịch tả heo châu Phi và bà cho giết thịt để đem bán.

4 người ở Thanh Hóa gom heo mắc dịch tả heo châu Phi bán ra thị trường

(NLĐO)- Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tại Thanh Hóa xác định 3 chủ lò mổ đã gom heo mắc dịch tả heo châu Phi về giết mổ bán cho người tiêu dùng

Cựu chủ tịch xã cùng 2 thuộc cấp "rút ruột" tiền chống dịch tả lợn châu Phi

(NLĐO)- Lợi dụng địa bàn xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, cựu chủ tịch xã Ngô Xuân Khải đã chỉ đạo 2 thuộc cấp lập khống 11 bộ hồ sơ, chứng từ, hợp thức hoá thủ tục rút gần 280 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

thịt lợn vụ án Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long nhiễm bệnh dịch tả châu Phi
