Khởi tố 4 đối tượng giả công an để cướp tài sản

Ngày 13-12, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng trong vụ giả danh Công an thực hiện hành vi “cướp tài sản”, “bắt giữ người trái pháp luật”.

Tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng

Trước đó, ngày 8-12, 4 đối tượng gồm: Lê Kim Khánh (40 tuổi, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam); Nguyễn Thị Thanh Toán (49 tuổi, trú phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương); Nguyễn Bá Tuấn (58 tuổi, trú xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An) và Hoàng Phong Phú (29 tuổi, trú TP Thủ Đức, TP HCM) đã bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ và Công an các địa phương bắt giữ về cùng hành vi trên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 14 giờ ngày 6-12, tài xế xe công nghệ Nguyễn Minh T. (27 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) nhận được điện thoại, đầu dây bên kia là một phụ nữ đặt xe từ Đà Nẵng về Trà Kiệu (huyện Duy Xuyên).

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, anh T điều khiển ô tô 92A-342.xx đến đường 29/3 thuộc phường Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để đón khách.

Khi đang chờ khách thì bất ngờ bị 2 đối tượng đeo khẩu trang tiến đến mở cửa xe, sau đó rút thẻ màu đỏ tự xưng là công an.

Chưa kịp phản ứng, anh T. bị các đối tượng còng tay, lấy áo khoác trùm kín đầu và đưa qua một ô tô khác để chở đi. Đi được khoảng 15 phút, các đối tượng cho xe dừng lại và đưa anh T. vào căn phòng kín.

Tại đây, các đối tượng còng anh T. vào ghế, lấy điện thoại, 3 thẻ ngân hàng và yêu cầu anh T. cung cấp mật khẩu điện thoại, mật khẩu tài khoản ngân hàng, sau đó rút tiền chiếm đoạt 96 triệu đồng.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, các đối tượng chở anh T. quay lại ô tô để trên đường 29/3.

Vì nghi ngờ các đối tượng mạo danh công an lừa lấy tiền nên anh T. tri hô “cướp, cướp” thì bị một trong các đối tượng trong nhóm rút dao đe dọa. Do lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, anh T. buộc phải để cho các đối tượng lên ô tô tẩu thoát…

Đến 9 giờ ngày 7-12, anh T. đến Công an quận Cẩm Lệ trình báo.

Qua nắm thông tin từ bị hại cũng như áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, cơ quan công an đã sơ bộ nắm được nhân thân, lai lịch của 4 nghi phạm nêu trên.

Đến 14 giờ ngày 8-12, các tổ công tác đã lần lượt bắt giữ được tất cả các đối tượng trong vụ án khi đang lẩn trốn tại các tỉnh Quảng Nam, Bình Dương, TP Đà Nẵng và TP HCM, sau đó di lý về Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do lâm vào nợ nần, Lê Kim Khánh và Nguyễn Thị Thanh Toán bàn bạc với nhau đóng giả làm công an, tìm người để bắt giữ, hù dọa nhằm chiếm đoạt tài sản. Toán rủ thêm Tuấn và Phú cùng tham gia.

Sau khi bàn bạc, Khánh lên mạng đặt mua 3 giấy chứng minh CAND giả (trong giấy sử dụng hình ảnh thật của các đối tượng và tên giả); 2 còng số 8 và chìa khóa còng; thuê căn nhà trên đường Lý Nhân Tông để làm địa điểm giữ người.

Để bài bản hơn, các đối tượng mua 1 bàn gỗ và lấy 1 ghế có sẵn trong nhà bố trí giống phòng làm việc của cơ quan công an và thuê 1 ô tô BKS 92A-069.xx để làm phương tiện gây án…

Do biết anh Nguyễn Minh T. là lái xe công nghệ nên các đối tượng chọn làm “con mồi”. Khánh đưa số điện thoại của anh T. cho Toán giả làm khách gọi xe đi từ Đà Nẵng về Duy Xuyên.

Sau khi cướp được tài sản của anh T., các đối tượng chia nhau tiêu xài và trả nợ.