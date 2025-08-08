Khởi tố 42 bị can trong vụ "vàng tặc" quy mô lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố 42 bị can trong vụ "vàng tặc" quy mô lớn

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an vừa khởi tố 42 bị can trong vụ khai thác vàng trái phép.

Ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị đã ra các quyết định tố tụng đối với 42 bị can trong vụ "vàng tặc" xảy ra tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 39 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ".

Khởi tố 42 bị can trong vụ "vàng tặc" quy mô lớn- Ảnh 1.

Công an Sơn La đọc lệnh khởi tố những người liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Đinh Văn Tuấn (SN 1976, trú tại xã Thanh Oai, TP Hà Nội), tạm giữ 2 xe ô tô; thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nông Minh Lượng (trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) tạm giữ 1 xe ô tô và 1.000 kg chất Amoni Nitrat được các đối tượng sử dụng cho mục đích nổ mìn, phá đá trong hầm mỏ khai thác vàng. 

Ngoài ra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đinh Văn Tuấn, Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1989, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Đinh Văn Thụ (SN 1970, trú tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" quy định tại khoản 2, Điều 227, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đêm 15 rạng sáng 16-7, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp hiệp đồng bắt giữ, khống chế 58 đối tượng tham gia khai thác vàng trái phép tại khu vực khe rừng thuộc bản Suối Chát, xã Gia Phù (tỉnh Sơn La); đồng thời, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan như máy móc, thiết bị, vật liệu nổ, vàng thành phẩm, sổ sách…

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Bình Thuận: Khởi tố 13 bị can khai thác vàng trái phép

Bình Thuận: Khởi tố 13 bị can khai thác vàng trái phép

(NLĐO) – Nơi được các đối tượng khai thác vàng trái phép là vùng rừng núi hiểm trở giáp ranh tỉnh Bình Thuận với tỉnh Lâm Đồng. Chuyên án do Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trực tiếp chỉ đạo trong đêm.

Bị bắt vì hợp tác khai thác vàng trái phép

(NLĐO)-Hoàng Thái Ninh và Trần Quang Thái đã hợp tác với nhau trong việc bố trí nhân lực, máy móc để khai thác vàng trái phép. Hành vi của 2 đối tượng này bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, khởi tố.

Đà Nẵng: Làm rõ nhóm người vào rừng lập lán trại, khai thác vàng trái phép

(NLĐO) – Nhóm 6 người bị phát hiện lập lán trại ở sâu trong rừng thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng để khai thác vàng trái phép.

cơ quan công an Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can cơ quan Cảnh sát điều tra Khai thác tài nguyên khai thác vàng khởi tố
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo