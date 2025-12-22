Khởi tố 5 bị can vụ tử vong trên đường dây trung thế ở Khánh Hòa

Ngày 21-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 5 người liên quan đến vụ tai nạn điện nghiêm trọng. Vụ tai nạn này khiến một người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế, xảy ra tại phường Tây Nha Trang vào tối 7-12-2025.

Theo cơ quan điều tra, các bị can bị khởi tố gồm: Hoàng Thu Hồng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Trần Anh Vũ, chuyên viên Đội Quản lý điện Vĩnh Hải (Điện lực Khánh Hòa). Ba người này bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về vận hành công trình điện lực" theo khoản 1, Điều 314 Bộ luật Hình sự.

5 bị can liên quan đến vụ người đàn ông tử vong trên đường điên trung thế

Ngoài ra, hai bị can Phan Ngọc Thành và Nguyễn Như Khôi, là công nhân Đội Quản lý điện Vĩnh Hải, bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động" theo khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Vũ, Phan Ngọc Thành và Nguyễn Như Khôi để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra bước đầu xác định trong quá trình tổ chức thi công và quản lý, vận hành lưới điện, các cá nhân thuộc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang và Đội Quản lý điện Vĩnh Hải đã không tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn lao động và an toàn vận hành công trình điện lực. Những vi phạm này được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn điện làm chết người.

Các bị can làm việc với cơ quan chức năng

Trước đó, vào tối 7-12-2025, tại trụ điện số 17, tuyến 473 ĐĐE, thuộc tổ dân phố Xuân Lạc, phường Tây Nha Trang, anh Nguyễn Xuân V. bị điện giật tử vong khi tiếp cận đường dây trung thế. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát an toàn trong thi công và vận hành lưới điện.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Liên quan vụ việc nói trên, Báo Người Lao Đông đã liên tục thông tin. Cụ thể, theo kế hoạch Công ty CP Điện lực Khánh Hòa cắt điện từ 6 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 7-12 để Công ty CP Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Đồng Nguyên (Công ty Đồng Nguyên) thi công xây dựng cột, sang dây (đơn vị ký hợp đồng thi công với Công ty CP Điện lực Khánh Hòa).

Đến 18 giờ 48 phút cùng ngày, ông L.V.C., Trưởng nhóm công tác của Công ty Đồng Nguyên, đã ký biên bản bàn giao hiện trường cho Đội Quản lý điện Vĩnh Hải (thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa) và rút toàn bộ công nhân khỏi khu vực thi công. Đến 19 giờ 17 phút, đường dây được đóng điện trở lại nhưng chỉ khoảng 3 phút sau, hệ thống ghi nhận sự cố, máy cắt tự động mở. Thời điểm này, anh Nguyễn Xuân.V. được phát hiện tử vong trên trụ điện trung thế.

Vụ việc đặt ra hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải: Anh V. được thuê làm gì? Ai là người giao việc? Ai chịu trách nhiệm quản lý lao động tại hiện trường? Và vì sao một lao động công nhật lại có mặt trên trụ điện trung thế vào thời điểm đã bàn giao hiện trường?

Anh V. không phải người tự ý xuất hiện tại công trình. Điều đó cho thấy tồn tại mối quan hệ lao động, dù chỉ trong thời gian ngắn. Và khi đã có quan hệ thuê mướn, trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động không thể bị đẩy về phía "NLĐ tự do".