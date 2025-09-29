Ngày 29-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" theo Điều 218 Bộ luật Hình sự.

4 bị can vừa bị khởi tố

4 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, trú xã Hà Nha), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000, trú xã Điện Bàn Tây), Lê Nguyễn Đông Quân (SN 1991, trú phường An Hải) và Trần Văn Bảy (SN 1975, trú phường Điện Bàn, cùng thuộc TP Đà Nẵng)

Trong số này, Nguyễn Văn Hùng bị bắt tạm giam; còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra xác định theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), nhóm 4 đối tượng trên đã thông đồng, nâng giá khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm trong các phiên đấu giá ngày 18 và 19-10-2024.

Hệ quả, Công ty MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức giá R = 1.534,6%, cao gấp hơn 306 lần so với giá khởi điểm – một con số bất thường.

Trước đó, triển khai chỉ đạo của Bộ Công an và các cục nghiệp vụ về tăng cường phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng (trước khi sáp nhập) đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế bám sát tình hình, chủ động tham mưu giải pháp ngăn ngừa, đấu tranh, giữ vững an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau khi hai đơn vị sáp nhập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" liên quan đến điểm mỏ ĐB2B, thuộc xã Điện Bàn Tây.

Vào ngày 23-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Khoa – chủ quản lý Công ty MT Quảng Đà và Đỗ Thị Lệ (SN 1989, trú xã Điện Bàn Tây) – kế toán công ty, để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" do đã có hành vi lập hồ sơ khống để tham gia hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 18-10-2024, Công ty CP Đấu giá hợp danh Hòa Thuận (đơn vị được Phòng TN-MT thị xã Điện Bàn cũ thuê thực hiện đấu giá) tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ký hiệu ĐB2B, có diện tích 6,04 ha, tài nguyên dự kiến 159.000 mét khối cát.

Dù mức giá khởi điểm chỉ hơn 1,2 tỉ đồng nhưng sau suốt 20 giờ, trải qua 200 vòng đấu, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà là đơn vị trả mức giá cao nhất với số tiền trúng đấu giá hơn 370 tỉ đồng.