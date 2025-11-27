HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố 63 đối tượng tại một công ty công nghệ làm việc cho "trùm cờ bạc" Campuchia

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng khởi tố 63 đối tượng trong công ty công nghệ chuyên vận hành các website bài bạc cho các đối tượng hoạt động tại Campuchia.

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can làm rõ 63 đối tượng về hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Triệt phá công ty công nghệ làm việc cho trùm cờ bạc Campuchia tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Công an Đà Nẵng ập vào trụ sở làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều dữ liệu điện tử quan trọng

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 19-11, Phòng CSHS phối hợp phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra cơ sở "Penta" tại số 1083–1085 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê).

Tại đây, cơ quan công an phát hiện 63 đối tượng đang tập trung sử dụng hệ thống máy tính với nhiều dấu hiệu nghi vấn phạm tội công nghệ cao. Tổ công tác lập tức trích xuất dữ liệu, làm việc với toàn bộ nhân viên và mở rộng điều tra.

Kết quả xác định, khoảng năm 2019, Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê) được một phụ nữ tên Ly thuê đứng ra điều hành một "công ty công nghệ" chuyên lập trình, gia công phần mềm trò chơi, giao dịch tiền ảo và các website giải trí.

Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (1988, trú phường Thanh Khê) và giao quản lý các dự án.

Triệt phá công ty công nghệ làm việc cho trùm cờ bạc Campuchia tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Các đối tượng thừa nhận làm việc cho một trùm cờ bạc tên Torres tại Campuchia

Từ đầu năm 2023, Duy móc nối với một đối tượng tên Torres (trú Campuchia), nhận chỉ đạo để tham gia xây dựng – nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, casino, xóc dĩa, lô đề, tài xỉu…

Cả nhóm thiết lập mô hình hoạt động như một doanh nghiệp công nghệ, gồm đầy đủ bộ phận kỹ thuật, chia nhóm chuyên môn, phân công trưởng – phó nhóm và vận hành bằng hệ thống Google Chat bảo mật cao, hạn chế tối đa việc lộ thông tin.

Nhân viên bắt buộc dùng biệt danh, chỉ được sử dụng máy tính do cơ sở cấp; mọi yêu cầu đều thông qua chỉ đạo của đối tượng Ly ở nước ngoài. Duy – Sơn phụ trách vận hành, nhận source code, cập nhật giao diện, xử lý lỗi, tích hợp chức năng nạp/rút tiền (VNĐ, USDT, ETH…) được thực hiện liên tục theo yêu cầu của Torres.

Triệt phá công ty công nghệ làm việc cho trùm cờ bạc Campuchia tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Công an khởi tố 63 đối tượng, tiếp tục vận động các đối tượng từng làm việc tại công ty ra trình diện

Hiện tại, nhiều website đánh bạc như vt88, soibet, tic88, mi88, zo88… vẫn đang hoạt động trên internet.

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở thuộc hệ thống gồm: 4TEK (phường Hòa Khánh), NEVEL TECH (Khu đô thị Đa Phước, phường Hải Châu), TEMA (phường Hòa Cường), ZENTEK (phường Hòa Cường).

Tang vật tạm giữ gồm 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 TV, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, hơn 1,2 tỉ tiền mặt 2 xe ô tô và nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại. Phòng CSHS kêu gọi các đối tượng từng làm việc tại các cơ sở trên đến trình diện.

Tin liên quan

Kịch tính giải cứu người đàn ông Trung Quốc nợ cờ bạc bị bắt cóc

Kịch tính giải cứu người đàn ông Trung Quốc nợ cờ bạc bị bắt cóc

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng giải cứu một người đàn ông Trung Quốc bị nhóm người khống chế, buộc gọi về cho người thân chuyển tiền trả nợ.

Bắt gần 100 đối tượng lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng

(NLĐO) – Một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng vừa bị công an triệt xóa.

Cận cảnh “hang ổ” nhóm tội phạm công nghệ cao, đánh cắp 21.000 tài khoản tín dụng quốc tế

(NLĐO) - Công an TP Đà Nẵng đang trao đổi với Amazon và Visa nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật do nhóm tội phạm gây ra.

khởi tố bị can phòng cảnh sát hình sự công ty công nghệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo