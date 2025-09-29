HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Kịch tính giải cứu người đàn ông Trung Quốc nợ cờ bạc bị bắt cóc

Trần Thường

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng giải cứu một người đàn ông Trung Quốc bị nhóm người khống chế, buộc gọi về cho người thân chuyển tiền trả nợ.

Ngày 29-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với He Kai, Wang Shao Bo, Wang Jun (quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Giải cứu người đàn ông Trung Quốc bị bắt cóc vì nợ cờ bạc tại casino - Ảnh 1.

3 đối tượng liên quan trong vụ án

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 24-9, Zhang Kai (SN 1996) đến Casino Hoiana (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) để chơi đánh bạc, sau đó vay 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 740 triệu đồng) từ He Kai (SN 1979).

Sau khi thua sạch số tiền, Zhang Kai bị nhóm của He Kai gồm các đối tượng Wang Jun (SN 1995), Wang Shao Bo (SN 1985) khống chế, đưa về nhà nghỉ N.H (xã Thăng An, TP Đà Nẵng) để canh giữ, buộc nạn nhân gọi điện về cho người thân ở Trung Quốc trả nợ thì mới được thả.


Đáng chú ý, dù không bị hành hung nhưng Zhang Kai hoàn toàn bị tước đoạt quyền tự do.

Đến khoảng 19 giờ ngày 25-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Thăng An đã giải cứu Zhang Kai, đồng thời bắt giữ Wang Shao Bo, Wang Jun ngay tại hiện trường. Sau đó, đối tượng cầm đầu He Kai cũng bị truy bắt đưa về trụ sở để điều tra.

Trước đó, ngày 12-9, Công an TP Đà Nẵng cũng giải cứu 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị nhóm người Trung Quốc và Việt Nam khống chế, đưa khỏi casino Hoiana đến một căn hộ. Tại đây, các nạn nhân bị đánh đập, bị ép viết giấy nợ, buộc gọi điện về gia đình chuyển tiền vay nợ để đánh bạc.

chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng casino Hoiana bắt cóc đòi tiền chuộc
