Khởi tố 8 bị can trong vụ xuất khẩu trái phép đất hiếm

Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Bị can Lưu Đức Hoa đang bị truy nã

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lưu Đức Hoa (Quốc tịch Trung Quốc), Vũ Thị Tuyết, Trần Đức, Giám đốc và Trần Như Hoàng, nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic. Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn, về tội "Buôn lậu" do đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị 7.850.498.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ. Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Hải Nam, Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương, và Đỗ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" do đã có hành vi giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát, thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại 8.786.402.073 đồng tiền thuế cho nhà nước.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 7 bị can theo đúng quy định pháp luật; riêng bị can Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc nên Cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.