Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 31-10 vừa ký văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Sở Xây dựng, Công an tỉnh Thanh Hóa… về việc tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản mỏ cát số 41, thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định của Công ty cổ phần thương mại Đức Lộc và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.



Khu vực mỏ cát số 41 thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Trong công văn tạm dừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Yên Định và các đơn vị liên quan, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế, khẩn trương kiểm tra, khảo sát, xác định trữ lượng khoáng sản còn lại tại mỏ cát nêu trên làm cơ sở tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản hoặc xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu UBND huyện Yên Định chỉ đạo UBND thị trấn Quý Lộc và các đơn vị chức năng liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, khẩn trương kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra hoạt động khai thác trái phép ngoài phạm vi mỏ cát số 41 nêu trên trong thời gian dài mà không có giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời.

Về công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng cùng với lực lượng công an huyện, công an xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép (đặc biệt là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông).

Đồng thời, lập kế hoạch, phương án đấu tranh đối với vụ việc có dấu hiệu của tội phạm; thông báo cho chính quyền địa phương biết khi phát hiện và xử lý đối tượng khai thác, tập kết khoáng sản trái phép…

Đáng chú ý, đây là mỏ cát mà bà Lê Thị Thoan (SN 1962, ngụ thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định), Trịnh Xuân Thành (là con rể bà Thoan, SN 1982, ngụ TP Thanh Hóa) và Nguyễn Trọng Giang (SN 1982, ngụ xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc) bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" tháng 6-2022.

Bà Lê Thị Thoan thời điểm bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Vụ án này đã được, TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử hôm 22-8-2023. Theo cáo trạng, mỏ cát số 41 được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho Công ty CP thương mại Đức Lộc. Trong số các thành viên góp vốn để khai thác tài nguyên tại mỏ cát số 41 có cả bị cáo Trịnh Xuân Thành. Công suất khai thác ban đầu của mỏ cát số 41 là 20.000 m3/năm, điều chỉnh còn 10.000 m3/năm vào ngày 18-9-2019.

Ngày 1-4-2019, bị cáo Thoan đã trực tiếp nhận thầu khai thác mỏ cát trên của ông Đỗ Quang Sơn, đại diện Công ty CP thương mại Đức Lộc. Mặc dù bị cáo Thoan biết rất rõ vị trí, công suất, trữ lượng được khai thác nhưng vẫn thuê công nhân, tàu thuyền; mua máy móc, thiết bị khai thác cát không đúng với nội dung giấy phép được cấp.

Từ tháng 10-2020 đến 31-5-2022, bị cáo Lê Thị Thoan và Trịnh Xuân Thành đã tổ chức, chỉ đạo Nguyễn Trọng Giang và nhiều đối tượng khác khai thác tổng khối lượng 1.125.198,3 m3. Trong đó, khối lượng cát vượt công suất, trữ lượng không đúng với giấy phép là gần 1,1 triệu khối cát, có giá trị khoáng sản là 95,5 tỉ đồng.

Với hành vi trên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt mẹ vợ và con rể 66 tháng tù giam (Lê Thị Thoan 30 tháng tù; Trịnh Xuân Thành 36 tháng tù); Nguyễn Trọng Giang 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.