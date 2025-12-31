HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố Bàn Văn Tài vì đưa người yêu 13 tuổi vào nhà nghỉ để "quan hệ"

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Sau khi quan hệ tình dục với người yêu, Bàn Văn Tài đã tự nguyện đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khai nhận hành vi phạm tội

Chiều 31-12, tin từ Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Bàn Văn Tài (SN 2006, ngụ xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

- Ảnh 1.

Bàn Văn Tài tại cơ quan điều tra (Ảnh T.A.)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Tài là công nhân đang thi công công trình giao thông tại địa bàn xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2024 đến lúc bị bắt. Vào khoảng tháng 9-2025, Tài gặp gỡ, quen biết với cháu P.T. Y. N. (ngụ xã Thạch Hà). Đến khoảng tháng 10-2025, cả hai có quan hệ yêu đương và thường xuyên liên lạc với nhau.

Khoảng 19 giờ 50 phút ngày 21-12, khi Tài đang kiểm tra máy xúc ở thôn 11, xã Thạch Hà thì gặp cháu N.  Sau đó, Tài điều khiển xe mô tô chở cháu N. đi đến một nhà nghỉ tại thôn 9, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, Tài và cháu N. đã đồng thuận quan hệ tình dục với nhau.

Tại thời điểm này, cháu N. mới 13 tuổi 6 tháng 13 ngày.

Nhận thức được hành vi của mình, sáng ngày 22-12, Tài đã tự nguyện đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi rồi đăng clip "nóng" lên mạng

Giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi rồi đăng clip "nóng" lên mạng

(NLĐO) – Nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam lên mạng làm quen các thiếu nữ dưới 16 tuổi rồi rủ vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục, sau đó đăng clip "nóng" lên mạng.

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi ở Bình Dương

(NLĐO) - Zhu Yu đã giao cấu với người dưới 16 tuổi. Sau đó, bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã.

Công an TP Thủ Đức truy nã thanh niên giao cấu với người dưới 16 tuổi

(NLĐO) - Công an đã khởi tố Phong về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", thi hành lệnh bắt tạm giam nhưng thanh niên này đã bỏ trốn

