Tối 3-1, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Ngô Minh Thông (SN 1995; ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi sát hại dã man bạn gái.

Ngô Minh Thông nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an Bến Tre

Trước đó, vào sáng 29-12-2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể đựng trong bao dạt vào bãi bồi ven sông Hàm Luông, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Giết người" nên đã khởi tố vụ án, nhanh chóng tiến hành các biện pháp điều tra và thu thập, củng cố chứng cứ.

Đến ngày 31-12-2023, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị N.T.H (SN 1996; ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Tiến hành xác minh nhân thân và các mối quan hệ của nạn nhân, kết hợp các biện pháp rà soát và sàng lọc, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Minh Thông có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua đấu tranh, Thông khai nhận do mâu thuẫn tình cảm cá nhân với chị H. nên tối 27-12-2023, tại địa bàn TP Mỹ Tho (Tiền Giang), Thông đã dùng dây dù siết cổ chị H. đến chết rồi bỏ vào bao, sau đó chở thi thể nạn nhân sang Bến Tre rồi vứt xuống sông Hàm Luông nhằm phi tang.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Công an Bến Tre

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, chỉ trong vòng 72 giờ kể từ khi phát hiện thi thể nạn nhân chưa rõ nhân thân, lai lịch, Công an tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các đơn vị chức năng xác định và bắt giữ hung thủ gây án, ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Thông là trung úy đang công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Cai Lậy, còn nạn nhân bị sát hại dã man là cán bộ đoàn tại thị xã.

Thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật "Tước danh hiệu Công an nhân dân" đối với Ngô Minh Thông.