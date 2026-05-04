Khởi tố, bắt tạm giam tài xế trong vụ cháy làm 2 người chết ở cây xăng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế trong vụ cháy làm 2 người chết ở cây xăng

Trần Thường

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam tài xế, đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý chủ phương tiện liên quan vụ cháy xe làm 2 người chết.

Ngày 4-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002; trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về hành vi "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam lái xe trong vụ cháy làm 2 người chết - Ảnh 1.

Tài xế Võ Nguyễn Duy An bị khởi tố

Đồng thời, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (SN 1994; trú xã Thăng Điền) – chủ phương tiện liên quan.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1-5, tại Cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy xe ô tô đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP cùng Cơ quan Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm, xử lý vụ việc theo quy định.

Khởi tố lái xe vụ cháy xe ô tô làm 2 người chết tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Lãnh đạo xã Thăng Điền viếng hương, thăm hỏi gia đình nạn nhân

Kết quả điều tra ban đầu xác định:

Nguyễn Quốc Vin làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, Vin nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển xe ô tô BKS 92A-265.04 chở theo T.H.T (SN 2009) và D.A.K (SN 2010) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút, khi xe dừng tại trụ bơm xăng số 1 để tiếp nhiên liệu, An vẫn để xe nổ máy và rời khỏi xe.

Camera an ninh ghi lại thời điểm cháy xe và lời kể của nhân chứng

Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Sau khoảng 15 phút được dập tắt, lực lượng tham gia chữa cháy phát hiện T.H.T và D.A.K đã tử vong trong xe. Hậu quả vụ việc làm 2 người chết; xe ô tô BKS 92A-265.04 bị cháy trơ khung, toàn bộ nội thất bị thiêu rụi; 1 trụ bơm xăng bị cháy hoàn toàn.

TIN LIÊN QUAN

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, chưa được kiểm chứng về vụ việc, gây hoang mang dư luận, làm sai lệch bản chất sự việc. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.


Tin liên quan

Vụ cháy xe làm 2 người chết: Xuất hiện tài khoản mạng xã hội nhận là tài xế

Vụ cháy xe làm 2 người chết: Xuất hiện tài khoản mạng xã hội nhận là tài xế

(NLĐO) – Trên Facebook xuất hiện tài khoản tự xưng là "tài xế", đăng bài nói "đừng vội đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi" làm nhiều người lầm tưởng tài khoản thật.

Vụ cháy xe 2 người chết: Tài xế bị giữ hình sự, khai do hoảng loạn nên không mở cửa

(NLĐO) – Người điều khiển xe ô tô bị cháy khiến 2 người chết khai do quá hoảng loạn nên không mở cửa cứu 2 người trên xe.

Ảnh 2 "nạn nhân" vụ cháy xe lan truyền trên mạng là do AI tạo?

(NLĐO) – Bức ảnh sai sự thật về 2 nạn nhân tử vong thương tâm trong vụ cháy xe ở Đà Nẵng được rất nhiều trang mạng xã hội đăng tải.

khởi tố vụ án khởi tố bị can Bộ luật Hình sự Công an TP Đà Nẵng chủ phương tiện hiện trường vụ cháy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo