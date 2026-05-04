Khởi tố, bắt tạm giam tài xế trong vụ cháy làm 2 người chết ở cây xăng

Ngày 4-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002; trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về hành vi "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Tài xế Võ Nguyễn Duy An bị khởi tố

Đồng thời, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (SN 1994; trú xã Thăng Điền) – chủ phương tiện liên quan.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1-5, tại Cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy xe ô tô đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP cùng Cơ quan Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm, xử lý vụ việc theo quy định.

Lãnh đạo xã Thăng Điền viếng hương, thăm hỏi gia đình nạn nhân

Kết quả điều tra ban đầu xác định:

Nguyễn Quốc Vin làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, Vin nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển xe ô tô BKS 92A-265.04 chở theo T.H.T (SN 2009) và D.A.K (SN 2010) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút, khi xe dừng tại trụ bơm xăng số 1 để tiếp nhiên liệu, An vẫn để xe nổ máy và rời khỏi xe.

Camera an ninh ghi lại thời điểm cháy xe và lời kể của nhân chứng

Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Sau khoảng 15 phút được dập tắt, lực lượng tham gia chữa cháy phát hiện T.H.T và D.A.K đã tử vong trong xe. Hậu quả vụ việc làm 2 người chết; xe ô tô BKS 92A-265.04 bị cháy trơ khung, toàn bộ nội thất bị thiêu rụi; 1 trụ bơm xăng bị cháy hoàn toàn.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, chưa được kiểm chứng về vụ việc, gây hoang mang dư luận, làm sai lệch bản chất sự việc. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.



