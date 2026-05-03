Thời sự Xã hội

Ảnh 2 "nạn nhân" vụ cháy xe lan truyền trên mạng là do AI tạo?

Trần Thường

(NLĐO) – Bức ảnh sai sự thật về 2 nạn nhân tử vong thương tâm trong vụ cháy xe ở Đà Nẵng được rất nhiều trang mạng xã hội đăng tải.

Ba ngày qua, dư luận bày tỏ sự quan tâm lớn liên quan đến thông tin về vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng khiến 2 thiếu niên tử nạn thương tâm.

Điều đáng nói, không rõ xuất phát từ đâu, một bức ảnh chụp 2 thiếu niên trong trang phục học sinh mang balo phía sau lưng - được rất nhiều trang mạng xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng và cả nước đăng tải, gán ghép đây là hình ảnh 2 em Trần Hữu Trí (SN 2009, trú tại tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và em Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú tại tổ 14, thôn Tú Phương, xã Thăng Điền) – nạn nhân trong vụ cháy xe.

Ảnh 2 "nạn nhân" vụ cháy xe lan truyền trên mạng là do AI tạo? - Ảnh 1.

Ảnh 2 "nạn nhân" vụ cháy xe lan truyền trên mạng là do AI tạo? - Ảnh 2.

Bức ảnh nhiều khả năng do AI tạo ra, thể hiện ở một số chi tiết như: da mặt quá mịn, gần như không có khuyết điểm – kiểu "đẹp hoàn hảo" thường thấy ở ảnh AI hoặc ảnh chỉnh sửa mạnh; hai gương mặt có nét khá giống nhau một cách bất thường…

Ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, cho biết ngày 2-5, ông và đoàn công tác của xã Thăng Điền đã trực tiếp đến gia đình 2 em Trí và Kiệt để chia buồn, động viên, thăm hỏi, hỗ trợ mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Ảnh 2 "nạn nhân" vụ cháy xe lan truyền trên mạng là do AI tạo? - Ảnh 7.

Ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, viếng hương, thăm hỏi gia đình em Trí

Theo ông Tùng, hình ảnh thực tế từ di ảnh của nạn nhân khác biệt hoàn toàn với các bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Qua đó, có thể nhận định bức ảnh chụp 2 người trong trang phục học sinh lan truyền trên mạng là không đúng sự thật. Trên thực tế, cả 2 em Kiệt và Trí đều đã nghỉ học, ở khác thôn.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP Đà Nẵng cho biết trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ cháy nổ, gây hoang mang dư luận và làm sai lệch bản chất vụ việc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng. 

Các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Đà Nẵng, khoảng 15 giờ 25 phút chiều 1-5, xe ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào Trụ bơm xăng số 1 của Cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có em Trí và em Kiệt.

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là Trí và Kiệt đã tử vong bên trong xe.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến xe ô tô BKS 92A-265.xx bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 cũng bị cháy hư hỏng nặng.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.


Luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Luật sư cho biết đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc kiểm soát các yếu tố rủi ro phát sinh từ hàng hóa vận chuyển.

Vụ cháy xe 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúp

(NLĐO) – Người nhà 2 thiếu niên tử nạn thương tâm ở TP Đà Nẵng cho biết người lái chiếc ô tô trong vụ cháy được chủ xe nhờ chở các em đi làm.

Công an TP Đà Nẵng: Trên xe bị cháy chở nhiều pin và bình ắc quy xe điện đồ chơi

(NLĐO) - Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe ô tô có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

