Khởi tố chủ 2 con chó béc-giê cắn bé gái 5 tuổi tử vong

Tối 23-11, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Thị Sơn (SN 1987, trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường) về hành vi "Vô ý làm chết người".



Con chó tấn công bé gái. Ảnh cắt từ camera an ninh

Theo điều tra, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 20-11, tại thôn 3, xã Vĩnh Sơn xảy ra vụ việc cháu P.D.M (SN 2019) bị 2 con chó béc-giê của nhà bị can Phùng Thị Sơn (là hàng xóm) cắn dẫn đến bị thương nặng.

Ngay sau đó, nạn nhân đã được gia đình đưa đến Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường cấp cứu song do thương tích nặng nên cháu M. đã tử vong.

Được biết, tối 20-11, 2 con chó giống béc-giê được chủ cho ăn và thả ra để đi vệ sinh, nhưng không rọ mõm. Sau đó, một con chó đã cắn vào cổ nạn nhân dẫn đến mất nhiều máu.

Tai cơ quan công an, bị can Phùng Thị Sơn tỏ ra hối hận khi vô ý để xảy ra sự việc nghiêm trọng nêu trên. Bị can cũng khuyên mọi người nuôi, thả chó đều quản lý, rọ mõm để không ảnh hưởng đến người xung quanh.