Ngày 17-3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông N.U (SN 1967, chủ cơ sở kinh doanh giò chả ở khu phố 2, phường Đông Hà) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Ông N.U, chủ cơ sở kinh doanh giò chả bị khởi tố bị can vì vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: Công an phường Đông Hà

Trước đó, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 6-2, Công an phường Đông Hà tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh giò chả của ông N.U tại đường Hai Bà Trưng, khu phố 1, phường Đông Hà.

Sau khi kiểm tra ngẫu nhiên các sản phẩm và nguyên liệu để làm chả bò, chả heo, chả thẻ… của cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện sản phẩm chả bò dương tính với hàn the. Đây là chất cấm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm.

Được biết, trước đó vào ngày 16-5-2025, ông N.U từng bị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 40 triệu đồng về hành vi "Sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử sụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm".



