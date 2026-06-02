Pháp luật

Khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo cáo buộc, Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group, đã kêu gọi vốn, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group.

Khởi tố Mai Hà trang chủ tịch CCV Group trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group, khi chưa bị khởi tố. Ảnh: CCV

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022, Mai Hà Trang yêu cầu bộ phận kinh doanh quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má. Nhóm này thuyết trình về triển vọng kinh doanh, phương án đầu tư và cam kết lợi nhuận 5-8%/tháng để thu hút người dân góp vốn.

Cơ quan công an xác định nhiều thông tin được đưa ra có dấu hiệu không đúng sự thật, thổi phồng dự án. Dù công ty có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư.

Bước đầu, hàng trăm nạn nhân đã chuyển hơn 1.000 tỉ đồng vào tài khoản Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân Mai Hà Trang. Từ tháng 3-2023, công ty dừng trả lợi nhuận như cam kết, không hoàn trả vốn góp, đồng thời xóa thông tin và website của công ty.

Công an TP Hà Nội đang triệu tập một số người tại nhiều địa phương để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Nhiều địa chỉ của công ty được xác định không còn hoạt động.

