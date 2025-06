Khởi tố Chủ tịch Hội Phụ nữ xã chiếm đoạt tiền của gần 120 người dân

Ngày 6-6, Công an Hải Dương cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1972, trú tại xã Thái Học, nay là xã Thái Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thái Học, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an xác định từ đầu năm 2022 đến tháng 10-2023, do cần tiền để trả cho những người tham gia các dây họ do mình tổ chức, bà Hường đã đưa ra thông tin gian dối về việc lập các dây họ không có thật. Mỗi dây được giới thiệu có 15 suất chơi, tương ứng với 15 người tham gia.

Bà Hường cam kết trả lãi suất cao cho người chơi nếu nhận họ ở kỳ cuối, nhằm tạo lòng tin và thu hút thêm người dân trong và ngoài địa bàn xã đóng tiền. Khi có tiền, bà dùng để xoay vòng, thanh toán gốc và lãi cho người đã chơi trước đó.

Tuy nhiên, đến ngày 5-10-2023, do số tiền phải trả đã vượt quá khả năng, bà Hường đã thông báo vỡ họ và dừng thu họ.

Cơ quan điều tra xác định với thủ đoạn này, Nguyễn Thị Thu Hường đã chiếm đoạt của 118 người với tổng số tiền hơn 15,6 tỉ đồng. Trong đó, phần lớn số tiền được sử dụng để duy trì các dây họ trước và một phần dùng vào chi tiêu cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán.