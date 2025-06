Khởi tố đối tượng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng cho 2 vợ chồng

Ngày 16-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thắng (SN 1997, trú tại khu Tràng Bảng 1, phường Tràng An, TP Đông Triều) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Lê Văn Thắng tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 12 giờ 20 phút ngày 16-3, Lê Văn Thắng điều khiển ô tô nhãn hiệu Toyota Innova BKS 14A-586.23 lưu thông trên đường Trần Thái Tông. Khi đến ngã tư giao giữa đường Trần Thái Tông và đường Nguyễn Văn Phùng (khu Mễ Sơn, phường Xuân Sơn, TP Đông Triều), xe của Thắng đã tông vào xe mô tô BKS 14Y1-234.xx do ông N.C.L. (SN 1973) điều khiển, chở theo vợ là bà N.T.G. (SN 1978) cùng trú tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí.

Hậu quả khiến hai nạn nhân bị thương nặng (ông L. bị tổn hại 71% sức khỏe, bà G. bị tổn hại 21%), phương tiện hư hỏng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Thắng về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.