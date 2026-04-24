Khởi tố đối tượng khai thác trái phép tài nguyên, thu giữ nhiều ô tô và máy xúc

Ngày 24-4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Đoàn (SN 1998, ngụ phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội "Vi phạm quy định về khai thác trái phép tài nguyên" quy định tại Điểm a khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Bị can Vũ Xuân Đoàn, người đã đưa máy móc khai thác trái phép hàng chục ngàn khối đá, thu lợi bất chính hơn 1,1 tỉ đồng, tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 11-4, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Vũ Xuân Đoàn cùng một số đối tượng đưa máy móc (múc xúc, máy đục…) khai thác khoáng sản (đá) trái phép tại khu vực tổ 3B, phường Trung Sơn.

Tại hiện trường, công an thu giữ 3 ô tô, 2 máy xúc, 1 máy đục, 1 giàn nghiền và 1 đầu nghiền đang lắp đặt, khoảng 15.000 m3 đá thành phẩm các loại.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các phương tiện dừng hoạt động, tiến hành ghi lời khai những người có liên quan để xác minh, làm rõ.

Quá trình làm việc, Vũ Xuân Đoàn khai nhận từ tháng 10-2025 đến nay, đối tượng đã khai thác trái phép khoảng 26.000 m3 khoáng sản, với số tiền thu lợi từ việc bán khoáng sản khai thác trái phép là hơn 1,1 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.