Pháp luật

Khởi tố đối tượng khai thác trái phép tài nguyên, thu giữ nhiều ô tô và máy xúc

Tuấn Minh

(NLĐO)- Từ tháng 10-2025 đến khi bị phát hiện, Vũ Xuân Đoàn đã khai thác trái phép khoảng 26.000 m3 khoáng sản, thu lợi bất chính hơn 1,1 tỉ đồng

Ngày 24-4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Đoàn (SN 1998, ngụ phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội "Vi phạm quy định về khai thác trái phép tài nguyên" quy định tại Điểm a khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố đối tượng khai thác trái phép tài nguyên - Ảnh 1.

Bị can Vũ Xuân Đoàn, người đã đưa máy móc khai thác trái phép hàng chục ngàn khối đá, thu lợi bất chính hơn 1,1 tỉ đồng, tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 11-4, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Vũ Xuân Đoàn cùng một số đối tượng đưa máy móc (múc xúc, máy đục…) khai thác khoáng sản (đá) trái phép tại khu vực tổ 3B, phường Trung Sơn.

Tại hiện trường, công an thu giữ 3 ô tô, 2 máy xúc, 1 máy đục, 1 giàn nghiền và 1 đầu nghiền đang lắp đặt, khoảng 15.000 m3 đá thành phẩm các loại.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các phương tiện dừng hoạt động, tiến hành ghi lời khai những người có liên quan để xác minh, làm rõ.

Quá trình làm việc, Vũ Xuân Đoàn khai nhận từ tháng 10-2025 đến nay, đối tượng đã khai thác trái phép khoảng 26.000 m3 khoáng sản, với số tiền thu lợi từ việc bán khoáng sản khai thác trái phép là hơn 1,1 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khởi tố vụ án 13 tàu cá tháo thiết bị giám sát hành trình để khai thác trái phép trong vùng cấm

Khởi tố vụ án 13 tàu cá tháo thiết bị giám sát hành trình để khai thác trái phép trong vùng cấm

(NLĐO)- 13 tàu cá cố tình tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) để khai thác thủy sản trái phép trong vùng cấm. Vụ việc lần đầu tiên xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh.

Vụ khai thác trái phép lòng sông Thạch Hãn: Công an vào cuộc

(NLĐO) - Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai lực lượng, tổ chức xác minh, làm rõ thông tin Báo Người Lao Động đăng tải

Chính quyền lên tiếng vụ mỏ đá nghi “phù phép” đất thành đá để khai thác trái phép

(NLĐO) – UBND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra sau phản ánh của Báo Người Lao Động về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

khai thác khoáng sản Ninh Bình khai thác đá khai thác trái phép thu lời bất chính
