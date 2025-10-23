HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố vụ án 13 tàu cá tháo thiết bị giám sát hành trình để khai thác trái phép trong vùng cấm

Tr.Đức

(NLĐO)- 13 tàu cá cố tình tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) để khai thác thủy sản trái phép trong vùng cấm. Vụ việc lần đầu tiên xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Minh (SN 1977, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Trung (SN 1980, trú tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử" theo quy định tại Điều 287 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố vụ án 13 tàu cá tháo thiết bị giám sát hành trình để khai thác trái phép trong vùng cấm - Ảnh 1.

Các thiết bị giám sát hành trình tàu cá được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: CTV

Trước đó, trong quá trình phối hợp với Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện việc 13 tàu cá cố tình tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) để khai thác thủy sản trái phép trong vùng cấm.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ ngày 24 đến ngày 28-6-2025, tại vùng biển đặc khu Cô Tô, Phạm Văn Minh đã liên hệ, thỏa thuận với 13 chủ tàu cá khác để tháo thiết bị VMS nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, phục vụ hoạt động khai thác trái phép.

Minh trực tiếp nhận 7 thiết bị VMS từ các tàu cá và cùng Nguyễn Đức Trung lắp đặt lại trên 2 tàu QN-65076-TS và QN-41320-TS do Trung quản lý; nhận thêm 6 thiết bị VMS khác để cất giấu.

Phạm Văn Minh và Nguyễn Đức Trung đã tổ chức tháo trái phép 13 thiết bị giám sát hành trình tàu cá, gây cản trở, rối loạn hệ thống giám sát, quản lý của cơ quan chức năng trong thời gian từ ngày 24-6 đến ngày 14-7-2025 (trên 168 giờ).

Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, giám sát tàu cá, mà còn ảnh hưởng đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển và nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định của tỉnh và Việt Nam trong bối cảnh toàn quốc đang nỗ lực "tuyên chiến" với vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), quyết tâm tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025.

Cơ quan chức năng xác định, đây là vụ việc điển hình, có tính chất nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Thủy sản năm 2017, những tàu cá lớn có chiều dài từ 15 m trở lên (đặc biệt là tàu chỉ được phép hoạt động ở vùng khơi) thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt, duy trì tín hiệu giám sát hành trình VMS. Quy định này nhằm quản lý chặt chẽ số tàu cá này, phòng ngừa tình trạng khai thác sai vùng, khai thác tại vùng cấm, vượt ranh giới cho phép trên biển, vi phạm vùng biển nước ngoài. Những vi phạm về thiết bị VMS nằm trong nhóm nghiêm trọng nhất theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Tin liên quan

EU xem xét tích cực việc tháo gỡ thẻ vàng IUU cho Việt Nam

EU xem xét tích cực việc tháo gỡ thẻ vàng IUU cho Việt Nam

(NLĐO)- Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel khẳng định như vậy trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng phá hỏng ca nô tổ công tác IUU

(NLĐO) – Bị phát hiện khai thác thuỷ sản trái phép, cặp vợ chồng ở Bình Định phá hỏng ca nô tuần tra của tổ công tác để thoát thân

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản ngay trong năm 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, quyết tâm gỡ thẻ vàng của EC trong năm 2025

khai thác trái phép gỡ thẻ vàng tàu cá tháo thiết bị giám sát hành trình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo