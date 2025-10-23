Ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Minh (SN 1977, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Trung (SN 1980, trú tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử" theo quy định tại Điều 287 Bộ luật Hình sự.

Các thiết bị giám sát hành trình tàu cá được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: CTV

Trước đó, trong quá trình phối hợp với Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện việc 13 tàu cá cố tình tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) để khai thác thủy sản trái phép trong vùng cấm.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ ngày 24 đến ngày 28-6-2025, tại vùng biển đặc khu Cô Tô, Phạm Văn Minh đã liên hệ, thỏa thuận với 13 chủ tàu cá khác để tháo thiết bị VMS nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, phục vụ hoạt động khai thác trái phép.

Minh trực tiếp nhận 7 thiết bị VMS từ các tàu cá và cùng Nguyễn Đức Trung lắp đặt lại trên 2 tàu QN-65076-TS và QN-41320-TS do Trung quản lý; nhận thêm 6 thiết bị VMS khác để cất giấu.

Phạm Văn Minh và Nguyễn Đức Trung đã tổ chức tháo trái phép 13 thiết bị giám sát hành trình tàu cá, gây cản trở, rối loạn hệ thống giám sát, quản lý của cơ quan chức năng trong thời gian từ ngày 24-6 đến ngày 14-7-2025 (trên 168 giờ).

Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, giám sát tàu cá, mà còn ảnh hưởng đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển và nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định của tỉnh và Việt Nam trong bối cảnh toàn quốc đang nỗ lực "tuyên chiến" với vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), quyết tâm tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025.

Cơ quan chức năng xác định, đây là vụ việc điển hình, có tính chất nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.