Sáng 23-12, Công an phường Vũ Phúc (tỉnh Hưng Yên) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Năng (SN 2000, trú tại thôn Nghĩa Tường, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Vũ Phúc thông báo quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Công Năng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vũ Phúc phát hiện Phạm Công Năng có nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.

Qua xác minh, Công an phường Vũ Phúc phát hiện ngày 27-11, Phạm Công Năng đã liên hệ với một đối tượng dùng Telegram để mua ứng dụng ngân hàng giả. Sau khi Năng thanh toán tiền, đối tượng gửi đường link (mỗi đường link chỉ sử dụng được 1 lần) cho Năng để tải ứng dụng ngân hàng giả và đăng nhập để sử dụng. Ứng dụng ngân hàng giả có giao diện và cách thức sử dụng giống hệt như ứng dụng thật.

Mua được ứng dụng ngân hàng giả, Năng lên mạng xã hội Facebook tìm những người có nhu cầu bán hàng, liên hệ gặp gỡ rồi mua sản phẩm hoặc vào các cửa hàng kinh doanh mua đồ, sau đó giả chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên Phạm Công Năng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Đ.T.T. (SN 1991, trú tại thôn Nguyệt Giám, xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro trị giá 3.900.000đ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16-12, Công an phường Vũ Phúc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Công Năng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025.

Tại cơ quan công an, Phạm Công Năng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 người khác với giá trị khoảng 5 triệu đồng cùng thủ đoạn như trên. Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.



