HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng ứng dụng ngân hàng giả

Tr.Đức

(NLĐO)- Ứng dụng ngân hàng giả có giao diện và cách thức sử dụng giống hệt như ứng dụng thật

Sáng 23-12, Công an phường Vũ Phúc (tỉnh Hưng Yên) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Năng (SN 2000, trú tại thôn Nghĩa Tường, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua ứng dụng ngân hàng giả - Ảnh 1.

Công an phường Vũ Phúc thông báo quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Công Năng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vũ Phúc phát hiện Phạm Công Năng có nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.

Qua xác minh, Công an phường Vũ Phúc phát hiện ngày 27-11, Phạm Công Năng đã liên hệ với một đối tượng dùng Telegram để mua ứng dụng ngân hàng giả. Sau khi Năng thanh toán tiền, đối tượng gửi đường link (mỗi đường link chỉ sử dụng được 1 lần) cho Năng để tải ứng dụng ngân hàng giả và đăng nhập để sử dụng. Ứng dụng ngân hàng giả có giao diện và cách thức sử dụng giống hệt như ứng dụng thật.

Mua được ứng dụng ngân hàng giả, Năng lên mạng xã hội Facebook tìm những người có nhu cầu bán hàng, liên hệ gặp gỡ rồi mua sản phẩm hoặc vào các cửa hàng kinh doanh mua đồ, sau đó giả chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên Phạm Công Năng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Đ.T.T. (SN 1991, trú tại thôn Nguyệt Giám, xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro trị giá 3.900.000đ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16-12, Công an phường Vũ Phúc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Công Năng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025.

Tại cơ quan công an, Phạm Công Năng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 người khác với giá trị khoảng 5 triệu đồng cùng thủ đoạn như trên. Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.


Tin liên quan

Bắt gần 100 đối tượng lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng

Bắt gần 100 đối tượng lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng

(NLĐO) – Một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng vừa bị công an triệt xóa.

Cận cảnh “hang ổ” nhóm tội phạm công nghệ cao, đánh cắp 21.000 tài khoản tín dụng quốc tế

(NLĐO) - Công an TP Đà Nẵng đang trao đổi với Amazon và Visa nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật do nhóm tội phạm gây ra.

Công an TP HCM bắt Đội trưởng Đội bảo vệ tại Khu công nghệ cao

(NLĐO) - Công an TP HCM đã khởi tố, bắt Đội trưởng Đội bảo vệ tại Khu công nghệ cao cùng 11 người khác do vi phạm nghiêm trọng

không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao tỉnh Hưng Yên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo