Khởi tố đối tượng thuê bóng đèn thắp sáng vườn tthanh long rồi bán lấy tiền

Ngày 7-1, nguồn tin cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hùng (SN 1999, thường trú tại thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua tin báo của người dân về việc một đối tượng có hành vi thuê bóng đèn và dây điện nhưng không hoàn trả, gây thiệt hại lớn về tài sản, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, xác minh, truy xét đối tượng.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8-2024 đến tháng 8-2025, Nguyễn Tấn Hùng đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về nhu cầu thuê bóng đèn, dây điện để thắp sáng vườn thanh long, qua đó thuê tài sản của 4 người dân tại xã Hàm Thạnh và xã Hàm Kiệm.

Văn phòng Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt bị can Nguyễn Tấn Hùng

Sau khi thuê được số tài sản trên, Hùng đã đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng tài sản bị chiếm đoạt gồm 14.250 bóng đèn và 330 cuộn dây điện, với trị giá hơn 710 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Hùng được thực hiện nhiều lần, trong thời gian dài, gây khó khăn cho công tác thu thập tài liệu, chứng cứ và thu hồi tài sản.

Tuy nhiên, CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ hành vi phạm tội, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt theo quy định.