Nhiều tài xế container tố bị “bẫy” khi chở thanh long sang cửa khẩu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhiều tài xế container tố bị “bẫy” khi chở thanh long sang cửa khẩu

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Nhiều tài xế container phản ánh bị giữ xe, ép bồi thường vô lý khi chở thanh long từ Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh

Những ngày qua, nhiều tài xế container phản ánh về việc bị đối tác lừa, giam xe, ép bồi thường khi vận chuyển thanh long… từ Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) sang Trung Quốc.

Nguy cơ từ những hợp đồng mập mờ

Mới đây, ông Hà Ngọc Duyên (SN 1984, quê Gia Lai) – tài xế lái xe cho chủ hàng ở Lâm Đồng – đã gửi đơn trình báo đến Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện Kiểm sát và các cơ quan báo chí, tố cáo việc bị chiếm giữ xe, đòi bồi thường vô lý hơn 200 triệu đồng sau chuyến hàng.

Theo trình bày của ông Duyên, ngày 20-9, ông điều khiển xe container của bà Huỳnh Thị Phúc (ngụ phường Phú Thủy, Lâm Đồng) đến bốc 1.352 thùng thanh long tại vựa Bình Thuận Phát (xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) do bà Phạm Oanh làm chủ. 

Nhiều tài xế container tố bị “bẫy” khi chở thanh long sang cửa khẩu - Ảnh 1.

23 thùng thanh long bị phía đối tác bên kia cửa khẩu trả lại

Toàn bộ lô hàng được vận chuyển ra cửa khẩu Tân Thanh để xuất sang Trung Quốc, với giá cước 120 triệu đồng, trong đó 40 triệu đồng đã được tạm ứng phí vận chuyển.

Ngày 26-9, xe đến cửa khẩu nhưng phía đối tác là thương lái Trung Quốc do người tên Hằng, đại diện cho thương lái nhận hàng tại cửa khẩu, cho rằng hàng bị "vàng cháy", từ chối nhận và yêu cầu bốc hàng ngược lại container.

Một tuần sau phải để xe chạy lạnh, bất ngờ lúc không có tài xế trên xe thì phía thương lái bên kia cửa khẩu lại âm thầm bốc hàng đi, chỉ để lại 23 thùng.

Trao đối với phóng viên, bà Hằng, người đại diện cho thương lái nhận hàng tại cửa khẩu, cho biết phải quay lại bốc hàng sau nhiều ngày là để... cứu xe hàng không bị đổ bỏ.

"Hàng càng vàng nhiều, phải đổ đi, lái xe phải bù nhiều quá thì bắt buộc trong chợ đầu trong (tức phía Trung Quốc) chở đi… Đối với công hàng này đã có vấn đề như vậy thì vào chợ trong làm sao mà bán được. Nhưng mà trường hợp này không lẽ lại đổ đi, cứu được đồng nào thì cứu. Chứ trường hợp này đổ một xe hàng 500 triệu thì lái xe có bù nổi 500 triệu không?" – bà Hăng nói.

Tuy nhiên, bên phía nhà xe bác bỏ lập luận này vì cho rằng ngay từ đầu khi công hàng tới cửa khẩu thì họ đã đề nghị kiểm tra, nếu những thùng hàng nào bị vàng thì bỏ lại và nhà xe sẽ đền ngay lập tức lúc đó. "Thế nhưng, phía thương lái không chịu sang hàng ngay lúc đó mà bắt phải chạy lạnh một tuần sau đó đưa vào nội địa để tiêu thụ rồi quay ngược trở lại bắt đền 230 triệu" – bà Phúc nói.

Vẫn theo phái nhà xe, khi xong việc vận chuyển thì trách nhiệm của nhà xe là giải quyết ngay khi hàng vận chuyển rời khỏi xe, giao cho đối tác. Còn việc bên phía cửa khẩu họ đưa đi tiêu thụ sau đó quay ngược trở lại thì nhà xe không có trách nhiệm.

Điều bất thường, theo ông Duyên, toàn bộ số hàng "hư hỏng" chỉ chiếm 23 thùng trong tổng số hơn 1.352 thùng, phần lớn còn lại đã được đối tác đưa đi tiêu thụ. Tuy vậy, nhóm người liên quan vẫn vin vào lý do hàng hỏng để ép bồi thường. Các cuộc gọi về vựa Bình Thuận Phát và người môi giới tên Sơn đều không được giải quyết; thậm chí, bà Oanh còn thách thức "muốn kiện đâu thì kiện".

Riêng đối với bà Oanh, đại diện vựa thanh long Bình Thuận Phát, phóng viên đã liên hệ nhưng người này cho biết không phát ngôn trên báo chí.

Cần làm rõ dấu hiệu lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản

Ông Duyên cho rằng vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức "bồi thường thiệt hại", đồng thời nghi ngờ có sự núp bóng của người nước ngoài trong hoạt động mua bán nông sản. "Bà Oanh nói chỉ làm thuê cho 'ông chủ Trung Quốc', nhưng hợp đồng lại đứng tên bà ấy. Vậy ai thực sự điều hành?" – đơn của ông Duyên nêu.

Thực tế, tình trạng tài xế bị lừa khi chở hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc không còn hiếm. Trước đó, báo chí liên tục phản ánh tình trạng nhiều tài xế bị giữ xe, ép đền hàng, thậm chí đe dọa hành hung.

Hầu hết đều rơi vào các kịch bản tương tự: hợp đồng lỏng lẻo, không rõ người chịu trách nhiệm, hàng bị cho là "hư", rồi xe bị giữ lại để buộc nộp tiền chuộc.

Nhiều tài xế container tố bị “bẫy” khi chở thanh long sang cửa khẩu - Ảnh 2.

Các trái thanh long phía thương lái nơi cửa khẩu trả lại vì cho rằng bị “vàng cháy”

Ông N.Q.L., một chủ xe container ở Bình Thuận, cho biết: "Chở hàng đi cửa khẩu giờ như đánh bạc. Nếu gặp đầu mối uy tín thì không sao, còn trúng phải đường dây cò mồi, lái xe dễ bị sập bẫy, mất trắng".

Các hiệp hội vận tải hàng hóa cho rằng lỗ hổng pháp lý trong giao dịch biên giới, cùng việc phụ thuộc vào "cò hàng", "cò container" khiến nhiều tài xế, doanh nghiệp nhỏ lâm cảnh dở khóc dở cười.

Không ít trường hợp phải cắm sổ đỏ, vay ngân hàng mua xe, giờ bị giữ xe cả tháng, vừa mất vốn vừa mất uy tín.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời đại diện vựa thanh long Bình Thuận Phát, chủ xe và lái xe container trong vụ việc để làm rõ các tố cáo.

Tin liên quan

Xót xa vườn thanh long chín đỏ chuẩn bị bán Tết bị kẻ gian chặt phá

Xót xa vườn thanh long chín đỏ chuẩn bị bán Tết bị kẻ gian chặt phá

(NLĐO) – Hàng trăm trái thanh long chín đỏ tại Bình Thuận chuẩn bị xuất bán dịp Tết bị kẻ gian chặt phá

Mưa lớn kéo dài, nhiều vườn thanh long ở Lâm Đồng bị ngập sâu

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài làm nước sông Cà Ty dâng cao, hàng chục ha thanh long ở Lâm Đồng ngập sâu, người dân chạy đua cứu vườn.

Tìm hướng đi mới cho trái thanh long

Khoảng 10 năm trước, thanh long được xem là "vàng trắng" đối với nhiều người dân ĐBSCL.

Trung Quốc Lâm Đồng thanh long Cửa khẩu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo