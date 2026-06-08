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Pháp luật

Cựu nhân viên Ngân hàng ACB làm lộ dữ liệu khách hàng, tiếp tay cho lừa đảo

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cung cấp thông tin của khách hàng cho đối tượng lừa đảo, Trần Khánh Huyền, cựu nhân viên Ngân hàng ACB Quán Toan, bị truy tố.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ chiếm đoạt tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) bằng thủ đoạn làm séc giả để rút và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của các công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB.

Theo đó, 3 bị can bị truy tố, gồm: Nguyễn Đình Chế (SN 2002, trú tại thôn Giáp Hạ, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Lê Công Tuấn (SN 1988, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Trần Khánh Huyền (SN 2001, cựu nhân viên Ngân hàng ACB Quán Toan, TP Hải Phòng) về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Theo cáo trạng, cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng ACB thông qua tài khoản của các công ty mở tại Ngân hàng ACB. Thông qua mạng xã hội Zalo, tháng 12-2023, Chế quen biết Trần Khánh Huyền đang là nhân viên Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Quán Toan, TP Hải Phòng.

Theo quy định bảo mật của ngân hàng, nhân viên ngân hàng không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác. Do tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng cho Huyền nên bị can đã cung cấp thông tin số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký của các công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB theo đề nghị của Chế.

Dựa vào thông tin do Huyền cung cấp, Chế có được thông tin số dư tài khoản, 13 hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của các công ty do Trần Khánh Huyền cung cấp để làm giả 4 con dấu tròn và 4 hình dấu chức danh, tên Giám đốc 4 Công ty để đóng dấu giả lên 4 "Giấy đề nghị cung ứng séc" và 4 tờ séc giả với mục đích rút tiền từ tài khoản của 4 công ty này tại ngân hàng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên của Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Hoàng Đạo Thúy và Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Thanh Xuân (TP Hà Nội).

Ngoài ra, Nguyễn Đình Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên giám đốc của 2 công ty khác mở tài khoản tại Ngân hàng ACB để đóng dấu giả lên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi. Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty trên để điền các thông tin vào 4 tài liệu giả này để thực hiện chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản của công ty đến tài khoản khác theo yêu cầu của Chế để Chế chiếm đoạt.

Theo đó, Nguyễn Đình Chế đã làm giả 12 tài liệu để sử dụng nhằm chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của Ngân hàng ACB bằng thủ đoạn rút, chuyển tiền từ tài khoản của 6 Công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB. Chế làm giả 4 giấy đề nghị cung ứng séc và 4 tờ séc, cùng Tuấn làm giả 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi. Sau khi chiếm đoạt tiền, Chế đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

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