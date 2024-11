Khởi tố giám đốc một công ty

Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Đàn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Thương mại ECOTECH (có địa chỉ tại xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), để điều tra về tội "Xâm phạm quyền sở hữu Công nghiệp" theo quy định tại khoản 1, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Công an làm việc với Nguyễn Thanh Đàn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra tại xưởng sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Thương mại ECOTECH do Nguyễn Thanh Đàn (SN 1975, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh) làm giám đốc.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà máy của công ty có một số công nhân đang tiến hành sản xuất các sản phẩm keo dán gạch và đóng thành phẩm vào các bao bì có nhãn hiệu hình "con cá sấu" - có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Tại nhà máy có nhiều sản phẩm keo dán gạch, keo chà ron (keo chít mạch) được đóng thành phẩm có in hình "con cá sấu" các loại và nhiều loại vỏ bao bì có in hình nhãn hiệu "con cá sấu" sử dụng để đóng gói thành phẩm keo dán gạch cùng với máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất, đóng gói sản phẩm.

Cơ quan chức năng thu giữ những sản phẩm liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Tiến hành khám xét khẩn cấp đối với các cơ sở kinh doanh sản phẩm keo dán gạch của công ty tại nhiều địa phương cơ quan chức năng thu giữ 62.120 kg các loại keo dán gạch Crocodile Green, Red, Blud, Gertech và keo chà ron Tile Grout đều có hình ảnh "con cá sấu".

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Đàn khai nhận vào năm 2022, khi thấy nhãn hiệu "con cá sấu" là thương hiệu sản phẩm của một công ty keo dán gạch do Thái Lan sản xuất đang được ưa chuộng trên thị trường. Đàn đã lên ý tưởng dùng các bao bì có hình ảnh, màu sắc và hình "con cá sấu" thương hiệu đại diện của công ty trên gắn lên bao bì sản phẩm do đối tượng tự thiết kế nhằm tăng doanh số bán hàng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.