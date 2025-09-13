HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố giám đốc và 4 cán bộ của Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nguyên

Cao Nguyên

(NLĐO) - Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố giám đốc và 4 giám định viên của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên.

Ngày 13-9, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (tại tỉnh Đắk Lắk).

Khởi tố giám đốc và 4 cán bộ Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nguyên vì Nhận hối lộ - Ảnh 1.

Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nguyên

Theo đó, ông Trần Văn Thành (Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) bị khởi tố để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ". 

Các bị can: Trần Như Hải, Trần Đức Tươi, Bế Thị Huế và Nguyễn Thị Ngọc (cùng là giám định viên của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) bị khởi tố để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, ngày 15-8, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tiếp nhận vụ án Nguyễn Trọng Hiệp "Đưa hối lộ" từ VKSND tỉnh Đắk Lắk chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Vụ "ăn chơi" tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Trong viện mà như ở khách sạn hạng sang

Vụ "ăn chơi" tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Trong viện mà như ở khách sạn hạng sang

(NLĐO)- Nói về vụ Viện pháp y tâm thần Trung ương, ông Đào Thịnh Cường, đánh giá bắt buộc chữa bệnh mà ra vào viện như đi chợ, trong viện như ở khách sạn.

Truy tìm người đàn ông liên quan vụ nhận hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần

(NLĐO) - Để điều tra về vụ án "Nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Bộ Công an đã truy tìm ông Phan Văn Thanh

Đã bắt 15 người trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa

(NLĐO) - Theo Bộ Công an, các bị can phạm trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, đã đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho đối tượng phạm tội

