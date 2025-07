Khởi tố hiệu trưởng và 5 giáo viên giả mạo trong công tác

Chiều 10-7, trả lời báo chí tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã thông tin về một số câu hỏi liên quan tới lĩnh vực của cơ quan công an.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin một số vụ việc tại cuộc họp báo. Ảnh: Tuấn Minh

Về vụ việc sự cố y khoa xảy ra tại Phòng khám tư nhân của bác sĩ Dương Văn Thọ, Trưởng khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tại số nhà 69, đường Lê Thánh Tông (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) khiến 1 nữ bệnh nhân tử vong khi tới đây khám, điều trị bệnh, theo Đại tá Trịnh Văn Giang, hiện vụ án đang chờ kết quả giám định y khoa để tiến hành các bước tiếp theo theo quy định.

Về một số thông tin liên quan tới một số lãnh đạo, giáo viên thuộc ngành giáo dục bị bắt, truy tố mà dư luận đang "lùm xùm" lâu nay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thông tin trên là đúng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "Giả mạo trong công tác", đồng thời đã khởi tố 6 bị can, trong đó có 1 hiệu trưởng và 5 giáo viên.

Do vụ án đang trong quá trình điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa không tiết lộ thông tin chi tiết về vụ án và các bị can liên quan.

Trước đó, ngày 9-10-2024, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa thông tin đã có kết quả xác minh đơn thư phản ánh về việc thí sinh C.T.H., ở phòng thi số 6, Hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong (thị xã Bỉm Sơn cũ, nay là phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có học lực trung bình, nhưng kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT cao bất thường.

Theo Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, sau khi nhận được phản ánh, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện những sai lệch trong kết quả thi của thí sinh C.T.H. (SN 2009, số báo danh 721xxx) tại Hội đồng thi trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Cụ thể, điểm thi công bố của thí sinh C.T.H. là: Toán 8 điểm, Ngữ văn 8,5 điểm, Tiếng Anh 6,4 điểm. Tuy nhiên, qua kiểm tra bài thi, kết quả thực sự chỉ là Toán 4,5 điểm, Ngữ văn 6,5 điểm và Tiếng Anh 2,4 điểm.

Theo giải trình của Hội đồng chấm thi Trường THPT Ngọc Lặc, nguyên nhân lên nhầm điểm là do trong quá trình làm việc, áp lực công việc, mất tập trung nên để xảy ra việc ghi nhầm điểm thi và không cố ý.