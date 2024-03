Khởi tố kỹ sư nhận hối lộ, làm ngơ việc múc đất dự án đường cao tốc

Ngày 27-3, Trung tá Kiều Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk - cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ, liên quan vụ việc mua bán đất tại dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.



Cơ quan công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi đưa và nhận hối lộ

Theo kết quả điều tra ban đầu, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 6-2023, đoạn qua địa bàn huyện Krông Pắk có 6 doanh nghiệp thi công. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam) phụ trách thi công đoạn từ Km95 + 200 (xã Tân Tiến) đến Km 101 + 500 (xã Ea Yông).

Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình, trong quá trình thi công tuyến cao tốc, Công ty Hoàng Nam phải bóc phần đất không thích hợp để đổ vào khu vực bãi thải. Sau đó, phần đất này được bàn giao lại cho địa phương để quản lý, sử dụng theo quy định. Ngoài đơn vị thi công, các tổ chức, cá nhân không được phép khai thác, chở đất ra ngoài khu vực.

Tuy nhiên, cuối tháng 12-2023, do thấy có nhiều hộ dân có nhu cầu mua đất nên Nguyễn Hồng Trường (SN 1989; ngụ xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk) đã nảy sinh ý định khai thác đất trên khu vực tuyến cao tốc mang đi bán.

Nguyễn Hồng Trường đã tìm gặp và làm quen với Đoàn Hồng Trí (SN 1975) là kỹ sư phụ trách quản lý đào, đắp, vận chuyển đất, lu lèn phần đường trong quá trình thi công tuyến cao tốc của Công ty Hoàng Nam.

Khi gặp nhau, 2 bên thỏa thuận Trường sẽ đưa tiền và Trí sẽ làm ngơ việc khai thác đất. Do đó, Trường đã đưa cho Trí 3 lần tổng cộng 25 triệu đồng và được Trí đồng ý cho khai thác đất tại khu vực Km 96 + 00 (đoạn qua thôn 4, xã Tân Tiến).

Sau khi được sự đồng ý của Trí, Trường đã thuê 3 người sử dụng 3 xe ben và một số máy múc đi khai thác đất. Từ ngày 5-2 đến ngày 8-2, các đối tượng đã khai thác hơn 670 m3 rồi chở đi bán cho 2 hộ dân ở xã Tân Tiến.

Đến 0 giờ ngày 9-2, khi các đối tượng đang khai thác đất thì bị tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Krông Pắk phối hợp với Công an xã Tân Tiến phát hiện, lập biên bản. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo kết luận định giá tài sản, hơn 670 m3 đất trên có giá trị vào thời điểm tháng 2-2024 là hơn 33 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk đã quyết định khởi tố Nguyễn Hồng Trường về hành vi đưa hối lộ và Đoàn Hồng Trí về hành vi nhận hối lộ.

Hàng ngàn khối đất từ đường cao tốc được chở tới san lấp tại vườn rẫy Thời gian qua, Báo Người Lao Động liên tục phản ánh trình trạng hàng loạt xe ben ồ ạt chở đất từ đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đổ vào các vườn rẫy của người dân thay vì các bãi thải đã được quy hoạch. Trong các ngày 15-3 và 20-3, tại công trường đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (đoạn do Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CC1 thi công), hàng chục xe ben, xe tải thay nhau chở đất tới xã Ea Ning (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). Hàng ngàn khối đất từ đường cao tốc đã được đổ vào vườn rẫy cà phê, hồ tiêu của người dân. Chưa hết, mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe chở đầy đất khiến những con đường dân sinh "oằn mình" gánh tải trọng, nhiều chuyến xe che đậy sơ sài, đất rơi vãi khắp đường, bụi bay mù mịt. Hàng ngàn khối đất từ dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được đổ vào vườn rẫy của người dân Một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định việc đổ đất như vậy là không đúng quy định. Các bãi đổ thải phải được giám sát để sau này có dự án nào đó cần khối lượng đất để san lấp, làm vật liệu xây dựng thông thường thì cấp quyền khai thác và thu thuế theo quy định. Trước đó, tháng 1-2024, cũng tại dự án do CC1 thi công, phóng viên ghi nhận hàng loạt xe ben nối nhau chở đất đổ tại dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông TP Buôn Ma Thuột. Trong khi đơn vị thi công đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông TP Buôn Ma Thuột nói xin đất từ cao tốc về thi công thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk nói chỉ... đổ tạm!