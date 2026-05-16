Khởi tố ca sĩ Quang Lập và giám đốc các công ty BH Media, Lululola, Mây Sài Gòn

Ngày 16-5, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Hải Bình

Theo đó, vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media.



Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment.

Bị can Võ Văn Nam.

Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố bị can, gồm: Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

Bị can Nguyễn Minh Đức Bị can Ngô Thanh Tùng Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố bị can, gồm: Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.



Bị can Võ Hoàng Việt Bị can Nguyễn Trung Trường Huy



Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập)

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các Cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.