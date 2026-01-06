Vi phạm bản quyền sẽ bị phạt tới 500 triệu đồng

Theo Nghị định số 341/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực từ ngày 15-2-2026, tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan bị áp dụng hình thức xử phạt chính lên đến 500 triệu đồng.

Cụ thể, hành vi xâm phạm quyền nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản định hình chương trình phát sóng chịu mức xử phạt từ 200 - 250 triệu đồng; hành vi xâm phạm quyền phát sóng, tái phát sóng, chương trình phát sóng nhận mức xử phạt từ 150 - 200 triệu đồng.

Đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Văn Cao không đồng ý sử dụng tác phẩm của hai nhạc sĩ trong đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” do chưa thanh toán tiền bản quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. (Ảnh: THĂNG LONG)

Hành vi xâm phạm quyền nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, ghi hình có mức xử phạt từ 200 - 250 triệu đồng; hành vi xâm phạm quyền nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản định hình cuộc biểu diễn chịu mức xử phạt từ 200 - 250 triệu đồng…

Hành vi xâm phạm quyền đặt tên, quyền đứng tên trên tác phẩm nêu tên thật hoặc bút danh tác giả khi tác phẩm được công bố, sử dụng có mức xử phạt từ 1 - 30 triệu đồng; hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm bị xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng; xâm phạm quyền công bố tác phẩm bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng; xâm phạm quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng bị xử phạt từ 20 - 50 triệu đồng…

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân là 250 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 500 triệu đồng. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.