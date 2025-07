Ngày 11-7, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP vừa khởi tố bị can đối với Đoàn Mạnh Hòa (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) Giám đốc Công ty TNHH Mi Hà Nội về hành vi trốn thuế.



Cơ quan chức năng làm việc với bị can Đoàn Mạnh Hoà. Ảnh: A.N.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH MI Hà Nội chuyên kinh doanh buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông. Từ khoảng năm 2019 đến năm 2024, tổng doanh thu của Công ty TNHH MI Hà Nội từ hoạt động bán hàng trên các sàn thương mại điện tử đã lên tới trên 33 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã không kê khai và trốn nộp thuế GTGT với số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, bị can Hoà đã chuyển tiền doanh thu bán hàng trực tiếp vào tài khoản cá nhân mà không thực hiện kê khai đối với cơ quan thuế nhằm mục đích tránh thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan công an còn xác định Đoàn Mạnh Hòa không chỉ trốn thuế với doanh thu từ các sàn thương mại điện tử mà còn che giấu, bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng đối với số doanh thu hàng trăm tỉ đồng phát sinh từ các hoạt động kinh doanh bán hàng trên các nền tảng số khác.