Ngày 17-3, tin từ VKSND Khu vực 1 - tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Liên, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV Nguyễn Liên về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố ông Nguyễn Ngọc Liên để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả

Trước đó, ngày 26-11-2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra xe tải do ông N.T.C. điều khiển đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 cuộn dây cáp điện nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tài xế khai nhận số hàng hóa trên là của Công ty TNHH SX-TM-DV Nguyễn Liên (viết tắt là Công ty Nguyễn Liên) sản xuất. Ông C. vận chuyển đến cửa hàng ở xã Đắk Mil (tỉnh Lâm Đồng) để giao cho khách hàng theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Ngọc Liên là giám đốc công ty.

Khám xét kho sản xuất của Công ty Nguyễn Liên (ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cơ quan chức năng phát hiện 47 cuộn dây cáp điện lõi đồng, 21 cuộn dây cáp điện lõi nhôm chưa qua sử dụng.

Theo điều tra ban đầu, tháng 6-2025, ông Liên thành lập công ty trên để sản xuất dây cáp điện, thiết bị dây dẫn điện các loại. Tuy nhiên, quá trình sản xuất dây cáp điện và bán ra thị trường, ông Liên không thực hiện đăng ký chứng nhận hợp quy.

Để cạnh tranh về giá thành và nhận thấy nhu cầu người dân chủ yếu mua dây cáp điện có giá thấp nên ông Liên nảy sinh ý định làm giả.

Theo đó, ông Liên yêu cầu nhân viên cắt giảm số lượng sợi dây trong từng lõi và in thông số tiết diện trên dây cáp điện cao hơn thực tế rồi bán ra thị trường.

Vì vậy, giá trị sử dụng, công dụng của dây cáp điện đạt mức thấp hơn 70% so với tiết diện công bố ghi trên hàng hóa.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.