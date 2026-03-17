HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp vì sản xuất hàng giả

Cao Nguyên

(NLĐO) – Một giám đốc doanh nghiệp đã chỉ đạo nhân viên cắt giảm số lượng sợi dây, in thông số tiết diện trên dây cáp điện cao hơn thực tế để bán ra thị trường.

Ngày 17-3, tin từ VKSND Khu vực 1 - tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Liên, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV Nguyễn Liên về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp vì sản xuất hàng giả - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố ông Nguyễn Ngọc Liên để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả

Trước đó, ngày 26-11-2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra xe tải do ông N.T.C. điều khiển đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 cuộn dây cáp điện nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tài xế khai nhận số hàng hóa trên là của Công ty TNHH SX-TM-DV Nguyễn Liên (viết tắt là Công ty Nguyễn Liên) sản xuất. Ông C. vận chuyển đến cửa hàng ở xã Đắk Mil (tỉnh Lâm Đồng) để giao cho khách hàng theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Ngọc Liên là giám đốc công ty.

Khám xét kho sản xuất của Công ty Nguyễn Liên (ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cơ quan chức năng phát hiện 47 cuộn dây cáp điện lõi đồng, 21 cuộn dây cáp điện lõi nhôm chưa qua sử dụng.

Theo điều tra ban đầu, tháng 6-2025, ông Liên thành lập công ty trên để sản xuất dây cáp điện, thiết bị dây dẫn điện các loại. Tuy nhiên, quá trình sản xuất dây cáp điện và bán ra thị trường, ông Liên không thực hiện đăng ký chứng nhận hợp quy.

Để cạnh tranh về giá thành và nhận thấy nhu cầu người dân chủ yếu mua dây cáp điện có giá thấp nên ông Liên nảy sinh ý định làm giả.

Theo đó, ông Liên yêu cầu nhân viên cắt giảm số lượng sợi dây trong từng lõi và in thông số tiết diện trên dây cáp điện cao hơn thực tế rồi bán ra thị trường.

Vì vậy, giá trị sử dụng, công dụng của dây cáp điện đạt mức thấp hơn 70% so với tiết diện công bố ghi trên hàng hóa.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin liên quan

Cựu Phó cục trưởng Hải quan nhận hối lộ 800 triệu đồng giúp doanh nghiệp làm hàng giả thông quan

(NLĐO)- Được cấp trên chỉ đạo, cựu cán bộ hải quan nhận 1,5 tỉ đồng để giúp thông quan hàng hóa, song báo cáo "doanh nghiệp chỉ đồng ý chi 800 triệu đồng".

Từ người truyền cảm hứng trên mạng đến buôn bán hàng giả

(NLĐO)- Từ những người truyền cảm hứng trên mạng xã hội đến các KOL đã vướng vào vòng lao lý liên quan đến hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại.

Chặn hàng giả: Người tiêu dùng đã an tâm?

Nhiều đường dây hàng giả bị bóc gỡ song thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro.

tỉnh Đắk Lắk sản xuất hàng giả khởi tố một giám đốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo