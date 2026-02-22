Từ người truyền cảm hứng trên mạng đến buôn bán hàng giả

Năm 2025, các cơ quan điều tra trên cả nước đồng loạt mở chiến dịch cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại khiến dư luận bị rúng động. Đáng chú ý, một số KOL, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng bị xử lý khi bị cáo buộc tiếp tay quảng bá sản phẩm vi phạm, bất chấp rủi ro cho người tiêu dùng.



Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs (từ trái qua) trong một lần livestream bán kẹo Kera. Ảnh: Cắt từ video

Vụ án "kẹo Kera"

Điển hình vụ hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog quảng bá bán kẹo rau củ Kera giả mạo. Vụ án "kẹo Kera" đã mở đầu cho cú trượt dài gây chấn động bậc nhất showbiz Việt. Từ vị thế một hoa hậu xuất hiện trước công luận với hình ảnh được tung hô như biểu tượng truyền cảm hứng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên sau đó bị cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi "lừa dối khách hàng".

Hoa hậu Thuỳ Tiên khi bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Trong đó, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng "Du mục" lời giới thiệu về kẹo Kera như "có thể thay thế rau xanh", "tốt cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai", thậm chí "một viên kẹo tương đương một đĩa rau" nhanh chóng tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định hàm lượng bột rau trong kẹo Kera chỉ đạt 0,61-0,75%, trong khi công bố lên tới 28%. Sản phẩm còn chứa 35% sorbitol (chất tạo ngọt) nhưng không ghi rõ trên nhãn.

Vào ngày 19-11, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) đã bị TAND TPHCM tuyên phạt mỗi người 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự...

Vụ án "Siro ăn ngon Hải Bé"

Tương tự không lâu sau đó, dư luận tiếp tục xôn xao với vụ việc liên quan đến "Siro ăn ngon Hải Bé", khi Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố Trần Đại Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải (Hải Sen), chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có 2,6 triệu lượt theo dõi, về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm. Sản phẩm được quảng bá rầm rộ trên TikTok, Facebook, Shopee với hình ảnh gần gũi, hướng đến trẻ em và gia đình.

Công an khởi tố bị can Lê Văn Hải. Ảnh: Hoa Lư

Kết quả giám định cho thấy các thành phần chính như vitamin A, canxi, vitamin C đạt dưới 70% so với công bố. Ngay sau đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm trong thời gian cơ quan chức năng điều tra.

Vụ án Ngân 98

Tiếp đó, đến tháng 10-2025, Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi Ngân 98) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 kinh doanh bị phát hiện không đạt chất lượng công bố, thậm chí chứa các chất cấm nguy hiểm như sibutramine và phenolphthalein - những hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ và nguy cơ ung thư.

Ngân 98 khi bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Đáng chú ý, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, vào tháng 7-2024, Ngân 98 và ca sĩ Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho một người quen ngoài xã hội nhằm giúp đỡ "chạy án".

Vụ án hệ thống thẩm mỹ Mailisa

Tiếp sau đó, tháng 11-2025, khi lực lượng công an đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở thuộc hệ thống Mailisa tại TPHCM và một số địa phương, thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm nghi vấn nhập lậu. Đến ngày 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an chính thức khởi tố vụ án "Buôn lậu" và bắt tạm giam Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc Công ty MK Skincare, và 6 đối tượng liên quan.

Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2020-2024, các đối tượng đã mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không bảo đảm chất lượng và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do.

Để hợp thức hóa, các đối tượng làm giả hồ sơ, thay đổi xuất xứ thành Hồng Kông (Trung Quốc), tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm cao cấp, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lợi bất chính rất lớn.

Ngay sau khi vụ án bị khởi tố, Cục Quản lý Dược đã thu hồi toàn bộ phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty MK Skincare, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 162 sản phẩm mỹ phẩm còn hạn sử dụng do công ty này phân phối.

Vụ án chồng Đoàn Di Băng

Tại Đồng Nai, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (chồng của Đoàn Di Băng) cùng 2 Phó giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai là Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả", theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an áp giải Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TPHCM, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng). Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, vào khoảng tháng 1-2025, tại Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50).

Nguyễn Thị Tuyến đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Còn Nguyễn Quốc Vũ đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.