Pháp luật

Khởi tố một phó giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải

Tr.Đức

(NLĐO)- Nguyễn Văn Nam, phó giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải Hải Phòng, đã cùng đồng bọn cưỡng đoạt tài sản một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

Ngày 22-10, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Cảng Trân Châu thuộc Đặc khu Cát Hải, do Nguyễn Văn Nam (SN 1967; trú tại đường Núi Ngọc, Đặc khu Cát Hải) cầm đầu.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Nam, là phó giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải Hải Phong, cùng đồng bọn có hành vi cưỡng đoạt tài sản thông qua hình thức cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng để phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất tại Cảng Trân Châu thuộc Đặc khu Cát Hải.

Sau khi hợp đồng ký kết xong, Nguyễn Văn Nam đưa ra các yêu cầu bất hợp lý như sẽ cho đơn vị khác vào thuê, khai thác bãi Cảng dịch vụ Trân Châu, đe dọa lái xe, đóng cảng không cho tàu chở vật liệu cập cảng, gây sức ép về mặt kinh tế để buộc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải chi thêm tiền ngoài hợp đồng.

Hiện, một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị hại chưa xác định hoặc chưa đến trình báo, hợp tác làm việc với Cơ quan điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là bị hại liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế).

Khởi tố nhóm phóng viên cưỡng đoạt hàng tỉ đồng tại Phú Quốc

(NLĐO) – Trong nhóm phóng viên cưỡng đoạt hàng tỉ đồng tại Phú Quốc, có 1 người đã bỏ trốn nên bị truy nã

Tuấn "thần đèn" bị khởi tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản

(NLĐO)- Bộ Công an cáo buộc Tuấn "thần đèn" đã chỉ đạo "đàn em" đe doạ, ép buộc chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Bắt thêm đối tượng trong vụ giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản

(NLĐO) - Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt tổng cộng 3 đối tượng trong vụ giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản của người tham gia giao thông

