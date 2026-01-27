HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố người giúp việc bạo hành cụ bà 90 tuổi

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Được thuê chăm sóc bà cụ 90 tuổi với giá 11 triệu đồng/tháng, nữ giúp việc đã có hành vi tát mạnh vào mặt, bẻ cổ, đánh nạn nhân.

Ngày 27-1, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can nữ giúp việc liên quan vụ bạo hành bà cụ 90 tuổi.

Khởi tố người giúp việc bạo hành dã man người già 90 tuổi tại Hà Nội - Ảnh 1.

Bà cụ bị người giúp việc bẻ cổ. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ngày 12-1 Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C. về việc mẹ anh là bà N. bị đột quỵ nên thuê người chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc.

Khi qua thăm mẹ, anh C. phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh C. phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N., nữ giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định, làm việc với những người liên quan, đồng thời đưa bà N. đi giám định thương tích.

Dữ liệu camera cho thấy người giúp việc liên tục quát mắng, chửi bà cụ, dù bà phải ngồi xe lăn, không thể tự sinh hoạt. Bên cạnh đó, người giúp việc nhiều lần bắt bà cụ "ngồi thẳng lên". Khi cụ không thể ngồi thẳng đầu, cụ bị giúp việc tát mạnh vào mặt, bẻ cổ, đánh dã man.

Đáng chú ý, việc dùng bạo lực này diễn ra cả khi cụ bà nằm trên giường để người giúp việc thay quần áo, vệ sinh cá nhân.

Được biết, người giúp việc được gia đình thuê chăm sóc cụ bà với mức lương khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng.

người giúp việc bạo hành bạo hành cụ bà người giúp việc bạo hành cụ bà
