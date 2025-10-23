HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị mẹ bạo hành

Thanh Thảo

(NLĐO) - Công an phường Tân Uyên, TP HCM nhận được trình báo về việc bé gái bị bạo hành nên đã vào cuộc xác minh.

Ngày 23-10, một nguồn tin của phóng viên cho biết Công an TP HCM đang tạm giữ đôi nam nữ để làm rõ về hành vi bạo hành bé gái 9 tuổi xảy ra trên địa bàn.

Hai người bị tạm giữ gồm P.T.B.N., 25 tuổi (mẹ ruột bé gái) cùng bạn trai là N.V.H., 19 tuổi.

Bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị mẹ và cha dượng bạo hành nghiêm trọng - Ảnh 1.

Hình minh họa

Nạn nhân là bé gái tên T., 9 tuổi, là con riêng của N. Hiện bé gái được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Trước đó, công an phường nhận được trình báo về việc bé gái bị bạo hành nên đã vào cuộc xác minh.

Bé T. được cơ quan chức năng đưa vào bệnh viện kiểm tra, được chẩn đoán bị đa chấn thương, với nhiều vết thương ở tay, mông... 

Bé sau đó được các cơ quan chức năng phường Tân Uyên chăm sóc, theo dõi.

Theo xác minh ban đầu, N. nảy sinh quan hệ tình cảm với người bạn trai kém tuổi nên thời gian gần đây chuyển tới phòng trọ tại khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên để sống cùng bạn trai. 

Làm việc với cơ quan chức năng, mẹ bé gái và người bạn trai thừa nhận có đánh bé gái nhiều lần. 

