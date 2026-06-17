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Pháp luật

Khởi tố người phụ nữ tàng trữ miếng sừng tê giác trắng

Tuấn Minh

(NLĐO) - Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 1 người phụ nữ có hành vi tàng trữ 1 miếng sừng tê giác và đã ra quyết định khởi tố

Ngày 17-6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thùy Trang (SN 1998, ngụ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).  

Khởi tố người phụ nữ tàng trữ 1 miếng sừng tê giác - Ảnh 1.

Công an khởi tố người phụ nữ tàng trữ 1 miếng sừng tê giác. Ảnh: Công an Ninh Bình

Nguyễn Thùy Trang là người đã có hành vi tàng trữ 1 miếng sừng tê giác, vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo điểm c, khoản 1, Điều 244, Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trước đó tại khu vực cổng Khu công nghiệp Phúc Sơn, thuộc tổ dân phố Thiện Tân, phường Nam Hoa Lư, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng Ninh Bình phát hiện Nguyễn Thùy Trang tàng trữ 1 miếng sừng tê giác.

Kết quả giám định xác định tang vật là sừng của loài tê giác trắng, thuộc Phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm (CITES).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

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